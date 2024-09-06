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Пресс-релиз

На ВЭФ прошел первый форум творческих инноваций стран БРИКС

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Анатолий Медведь/Росконгресс

В рамках ВЭФ-2024 3 сентября Социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум – впервые провел уникальный Форум творческих инноваций стран БРИКС. Было проведено 9 дискуссионных сессий, посвященных развитию человекоориентированного подхода к инновациям, который объединяет запросы потребителей, возможности технологий и требования бизнеса. В связи с председательством России в объединении БРИКС в 2024 г. все основные направления программы форума разработаны с акцентом на всестороннее углубление взаимодействия со странами БРИКС в области культуры и искусства. Общее количество просмотров трансляций сессий превысило 600 тыс.

В фокусе внимания Форума творческих инноваций стран БРИКС были передовые технологии и инновации в сфере творческого предпринимательства, их важность для креативной экономики будущего. На фоне роста интереса к представляющим национальные особенности брендам страны БРИКС, обладающие высоким культурным потенциалом, нацелены на использование инновационных подходов с целью расширения рынков и стимулирования экономического роста.

Участники дискуссий обсудили, как создать условия для внедрения технологий и роста креативной экономики, сохраняя национальную культурную идентичность. Состоялась пленарная сессия «Новый русский культурный код: искусство сохранять, переосмыслять и трансформировать». В рамках сессий прошли дискуссии по наиболее востребованным темам в сфере креативных индустрий: «Цифровая перезагрузка: новая реальность культурных проектов», «Кластеры будущего: как изменятся креативные пространства и их резиденты в ближайшие 5 лет?», «От традиций к инновациям: цифровизация языков, этнокультурного достояния и медиа», «Игры не игрушка. Развитие гейм-индустрии на Дальнем Востоке», «Музыка будущего: как технологии меняют музыкальный ландшафт», «Важнейшее из искусств»: кино и анимация в контексте технологий», «Креативная прокачка регионов: от индустрий к творческой экономике», «Выйти на самоокупаемость: как сделать творческий бизнес прибыльным?»

«Постоянное исследование новаторских идей и технологических инноваций в творческих индустриях должно выступать не только движущей силой экономического развития и общественного прогресса, но источником эстетической и культурной ценности производимого этим передовым сектором экономики продукта. Устойчивое развитие - важнейшая цель и задача инноваций. На форуме состоялось обсуждение лучших практик и стратегий, которые помогут предпринимателям уверенно ориентироваться в сфере творческих индустрий, чтобы достичь новых высот качества, эффективности и доступности результатов их деятельности», — подчеркнул советник президента Российской Федерации, заместитель председателя Организационного комитета – ответственный секретарь ВЭФ Антон Кобяков.

Партнером программы является «ВКонтакте» – основная социальная сеть мероприятия и стриминговый сервис. Информационный партнер – «Газпром-Медиа Холдинг».

Организатором Восточного экономического форума и оператором мероприятий календаря председательства Российской Федерации в объединении БРИКС выступает Фонд Росконгресс.

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