«Роснефть» организовала экскурсии для школьников и активистов «Движения первых»

Корпоративный музей компании «РН-Няганьнефтегаз», которая входит в добывающий блок «Роснефти», в дни школьных каникул ежедневно принимает группы учеников и организовывает для них уникальные экскурсии. Ребята могут узнать, как добывают нефть, как она связана с космосом и какие технологии для добычи черного золота применяются в наши дни. Также в программе музея есть проекты, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны, первопроходцам и основателям региона. Отдельная тема экскурсии — уникальная природа ХМАО-Югры.

В рамках музейного проекта «Каникулы с пользой» для школьников разработаны специальные программы, адаптированные под разные возрасты и интересы. В дни каникул для ребят проводятся увлекательные опыты, а также познавательные лекции. Благодаря проекту, школьники смогут познакомиться с бытом советских нефтяников-первопроходцев Красноленинского свода - в музее полностью воссоздан жилой вагончик того времени.

Особенными гостями музея стали первоклассники. Для них музей подготовил специальный образовательный проект о белом медведе. Экологический урок дал возможность школьникам совершить виртуальное путешествие в Арктику и стать настоящими исследователями. Школьники узнали о повадках хищника, его предпочтениях в еде и особенностях образа жизни. Ребята с удовольствием посмотрели мультфильм о приключениях медвежонка Умки. «Роснефть» выступила генеральным спонсором финальной серии легендарного мультфильма, которая была создана в честь 50-летия «Умки».