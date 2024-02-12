В Москве 1 марта состоится второй всероссийский PR-форум NEW MEDIA FORCE 2024, посвященный использованию новых медиа для роста эффективности коммуникаций.

В ходе форума состоятся более 10 докладов и кейсов от ведущих лидеров рынка, а также круглый стол «Возможности и перспективы использования новых медиа в России» и мастер-класс для участников «Скрытые возможности использования Telegram для бизнеса».

NEW MEDIA FORCE 2024 - практический инструмент построения стратегии работы с новыми медиа, в ходе форума вы сможете познакомиться с практиками ведущих лидеров рынка и узнать новые эффективные инструменты.

Ключевые вопросы форума:

• Возможности и перспективы развития новых медиа в России

• Метрики оценки результата работы с New Media. Когда коммуникация считается успешной?

• New Media как часть совершенствования клиентского сервиса

• Как работать с Telegram? Скрытые возможности для бизнеса

• Эффективные стратегии и лайфхаки продвижения в каждом из новых медиа

Ежегодно на Форуме выступают и принимают участие директоров по коммуникациям крупнейших российских компаний, таких как VK, OZON, СОВКОМБАНК, СБЕРМЕГАМАРКЕТ, ASKONA, ГЕРОФАРМ, МТС, и др. Более 100 PR-директоров ведущих отраслей встретятся, чтобы обсудить возможности и перспективы использования новых медиа в России и составить стратегию продвижения в новых и оставшихся медиа.