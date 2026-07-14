«Мы категорически не согласны». В Кремле высказались о словах Алиева про Украину

Власти России не согласны с позицией президента Азербайджана Ильхама Алиева по Украине, но не считают, что это должно отражаться на двусторонних отношениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне Алиев в очередной раз выразил поддержку Киеву, заявив о приверженности территориальной целостности Украины и готовности помочь.

Москва не согласна с позицией президента Азербайджана Ильхама Алиева, публично поддержавшего Украину в конфликте с Россией. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во время брифинга.

Представитель Кремля отметил, что целый ряд государств, с которыми Россию связывают близкие отношения, разделяют позицию Алиева.

«Позицию, с которой мы категорически не согласны. И да, это является предметом наших разногласий», — сказал Песков.

Тем не менее российские власти не считают это поводом «для того, чтобы этот вопрос бросал какую-то тень на наши двусторонние отношения», добавил он.

«Считаем, что мы должны всемерно развивать наши отношения, тем более с такой страной, как Азербайджан. Что касается точки зрения по Украине — мы считаем эту точку зрения ошибочной », — указал представитель Кремля.

Песков заверил, что для донесения своего мнения Москва будет по всем каналам аргументированно объяснять, почему она считает такую позицию ошибочной.

Пресс-секретарь президента ответил и на высказывания Алиева о том, что бывший первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман был уволен якобы за заданный на форуме «позитивный вопрос о президенте Азербайджана», в связи с чем является «пострадавшим».

«Честно говоря, вряд ли кто-то может Михаила Соломоновича Гусмана считать пострадавшим. Уж такую блестящую карьеру, что он имел в России, уж те привилегии, которыми он пользовался в России, тот авторитет, что он имел в России... Вряд ли он имеет в Азербайджане, это я могу с уверенностью сказать», — объяснил Песков.

О чем сказал Алиев?

Поводом для комментариев Кремля стало выступление Алиева на церемонии открытия IV Шушинского глобального медиафорума, а именно ответ на вопрос, касающийся позиции Баку по украинскому конфликту.

«Что касается позиции Азербайджана — она неизменна. Мы всегда поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать территориальную целостность Украины, ее суверенитет, нерушимость ее границ. Границы ни одного государства не могут быть изменены насильственно или же без согласия народа этой страны»,

— заявил президент республики.

Алиев добавил, что его страна «всегда готова помогать украинскому народу», но не стал раскрывать, как именно. Он также выразил мнение о необходимости прекращения конфликта.

Такой позиции Баку действительно последовательно придерживается с начала СВО. Еще в апреле 2022 года Алиев на международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество» публично поддержал территориальную целостность Украины. В декабре того же года Азербайджан отправил Украине гуманитарную помощь стоимостью около $17,6 млн , после чего делал это практически ежегодно.

Кроме того, 25 апреля 2026 года Алиев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Среди прочего, он заявил о «прекрасных возможностях» по совместному производству военной продукции.

Кризис в отношениях

Отношения Москвы и Баку переживают сложности не только на фоне поддержки Азербайджаном Украины. Ситуация усугубилась после произошедшего в декабре 2024 года крушения в казахстанском Актау самолета азербайджанской компании Azerbaijan Airlines (AZAL), направлявшегося в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось только 29 людям. После этого власти Азербайджана потребовали закрыть «Русский дом» в Баку, а в мае Алиев не прилетел на празднования парада Победы в Москве.

Новый виток обострения случился 27 июня 2025 года, когда в Екатеринбурге при задержании представителей азербайджанской диаспоры, подозреваемых в убийствах, погибли два человека. Спустя три дня в Баку задержали семь журналистов радио «Sputnik Азербайджан». 1 июля в республике были арестованы восемь россиян. 19 июня они были осуждены по обвинениям в кибермошенничестве и транзите наркотиков.

Тем не менее 13 июля 2026 года Алиев выразил мнение, что отношения между двумя странами вернулись на прежний уровень:

«Я бы сказал, что отношения полностью нормализовались <...> Активные связи существуют как на уровне правительств и сопредседателей межправительственной комиссии, так и по линии министерств иностранных дел и администраций президентов».

По словам президента Азербайджана, в Баку придают большое отношение отношениям с Москвой.