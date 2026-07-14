С детства на сцене: как Пелагея стала олицетворением русской песни и звездой «Голоса»

Заслуженная артистка России, этно-рок-певица и самая обаятельная наставница шоу «Голос» отмечает юбилей — Пелагее исполнилось 40 лет. 36 из них она посвятила музыке, став одной из самых узнаваемых исполнительниц русской народной песни. Как девочка из Сибири оказалась звездой федерального масштаба и чем она занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Пелагеи

Певица Пелагея в детстве с мамой pelageya_insta/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пелагея (полное имя — Пелагея Сергеевна Ханова) родилась 14 июля 1986 года в Новосибирске. Ее мать, Светлана Ханова, была джазовой певицей, но после потери голоса стала театральным режиссером и преподавателем актерского мастерства. Именно она первой заметила музыкальные способности дочери и впоследствии стала ее главным наставником, продюсером и режиссером группы «Пелагея». Своего биологического отца певица никогда не знала: ее воспитал отчим, художник и писатель Андрей Ханов.

В четыре года Пелагея впервые выступила на большой сцене, а уже в восемь — поступила в Новосибирскую специальную музыкальную школу при государственной консерватории, став первой за всю историю учебного заведения ученицей-вокалисткой такого возраста. В 1996 году мать будущей артистки познакомилась с лидером группы «Калинов Мост» Дмитрием Ревякиным, который настолько впечатлился вокальными данными девочки, что отправил видеозапись ее выступления на конкурс «Утренняя звезда». Хотя номинации для исполнителей народной песни тогда еще не существовало, ведущий программы Юрий Николаев сделал для Пелагеи исключение и пригласил ее сразу на конкурс победителей. В 1996 году она заняла первое место и получила звание лучшего исполнителя народной песни России.

В 1997 году Пелагея вместе с матерью переехала в Москву, где подписала свой первый контракт со звукозаписывающей компанией и поступила в музыкальную школу при Институте имени Гнесиных. В это же время она стала членом команды КВН Новосибирского государственного университета и самой юной участницей клуба за его историю. В 14 лет певица экстерном окончила школу и поступила на эстрадное отделение РАТИ (ГИТИС), а в 2005 году успешно завершила обучение, получив красный диплом.

Музыкальная карьера Пелагеи

Пелагея Ханова во время выступления, 1995 год Геннадий Хамельянин/ТАСС

В 1999 году Пелагея собрала собственный музыкальный коллектив, продюсером которого стала ее мать Светлана Ханова. Коллектив сделал ставку на необычное для отечественной сцены сочетание народной песни, рока, этнической музыки и современных аранжировок — стиль, который впоследствии стали называть этно-роком или арт-фолком. Уже к началу нулевых группа стала постоянным участником крупнейших российских музыкальных фестивалей, а сама Пелагея получила негласный титул главной исполнительницы современной русской народной песни.

Дебютный альбом группы «Пелагея» вышел в 2003 году: в пластинку с одноименным названием вошли 16 композиций, самыми популярными из которых стали народная песня «Любо, братцы, любо» и старинный романс «Не для меня». В 2007 году коллектив представил альбом «Девушкины песни», который быстро стал лидером продаж и получил премию журнала FUZZ как лучший рок-альбом года, а в 2008-м выпустил DVD с концертной программой «Сибирский драйв». Следующей важной работой Пелагеи стала двойная пластинка «Тропы» (2010), в которую вошли русские народные, казачьи и авторские песни. В 2012 году певица представила новую концертную программу «Вишневый сад» и анонсировала одноименный студийный альбом, который в итоге так и не был выпущен.

Певица Пелагея, 2008 год Антон Тушин/ТАСС

После выхода «Троп» Пелагея сосредоточилась на записи отдельных синглов и концертной деятельности — вместе со своей группой она активно гастролировала по России и за ее пределами. Одним из ярких моментов в карьере артистки стало выступление на Церемонии открытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи, где Пелагея исполнила знаменитую русскую народную казачью песню «Ой, да не вечер» .

За вклад в развитие отечественной музыкальной культуры певица неоднократно становилась лауреатом профессиональных премий и получала государственные награды. В 2015 году Пелагея стала победительницей первой Российской национальной музыкальной премии в номинации «Лучший фолк-исполнитель», а в 2020-м — получила почетное звание «Заслуженной артистки Российской Федерации».

Карьера Пелагеи на шоу «Голос»

Певица Пелагея в качестве наставницы на шоу «Голос» Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Еще большую популярность певице принес музыкальный проект «Голос» на Первом канале: в 2012 году она вошла в «золотой состав» жюри шоу вместе с Александром Градским, Леонидом Агутиным и Димой Биланом. Благодаря своей эмоциональности, искренним переживаниям за участников и бережному отношению к их творчеству Пелагея быстро стала одной из самых любимых наставниц шоу. Члены команды артистки регулярно доходили до финала и занимали призовые места: в первом сезоне серебро проекта завоевала Эльмира Калимуллина, а в третьем — вторым стал Ярослав Дронов (ныне Shaman). Позже Пелагея еще дважды возвращалась в кресло наставника взрослого «Голоса» — в шестом и в десятом сезонах. Последний, юбилейный, стал для певицы триумфальным: победителем оказался ее ученик Александр Волкодав.

Не менее успешной оказалась работа Пелагеи в проекте «Голос. Дети». Певица была наставницей в первых трех сезонах шоу, а затем вернулась в пятом и в шестом. В 2018 году первое место занял ее подопечный Рутгер Гарехт, а в 2019-м, после громкого скандала из-за победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой, победу разделили сразу несколько финалистов, в числе которых были подопечные артистки — Валерий Кузаков, Мариам Абделькадер и Рената Таирова.

Помимо этого, Пелагея дважды становилась наставницей проекта «Голос. 60+» и оба раза победителями шоу становились участники из ее команды: в первом сезоне триумфатором была Лидия Музалева, а во втором — Леонид Сергиенко.

В 2023 году певица стала наставником шоу «Голос. Уже не дети», в рамках которого на сцену вернулись самые яркие участники прошлых сезонов. Несмотря на то, что ее подопечный Давид Саникидзе не добился победы, сама Пелагея по итогам зрительского голосования была признана лучшим наставником сезона. В 2026 году звезда вновь оказалась в жюри взрослого «Голоса», на этот раз в компании Владимира Преснякова, Анны Асти и Ильдара Абдразакова. Участник ее команды Александр Гузко занял почетное третье место, а звание лучшего наставника зрители вновь отдали Пелагее.

Личная жизнь Пелагеи

Певица Пелагея с бывшим мужем хоккеистом Иваном Телегиным Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Пелагея дважды официально была замужем. Первым избранником артистки стал режиссер Дмитрий Ефимович, с которым она познакомилась в конце 90-х, когда выступала в команде КВН Новосибирского государственного университета. На момент их первой встречи певице было всего 11, а ее будущему мужу — 22. Спустя много лет они встретились вновь, в 2010 году поженились. Свадьбу влюбленные не афишировали, и о том, что Пелагея вышла замуж, долгое время не знали даже ее коллеги. Впрочем, этот брак оказался совсем недолгим — уже через два года супруги развелись.

Вторым мужем певицы был хоккеист Иван Телегин. Об их романе стало известно весной 2016 года вскоре после расставания спортсмена с гражданской супругой Евгенией Ноур, которая незадолго до этого родила ему сына. СМИ писали, что Пелагея якобы увела Телегина из семьи, однако сама артистка эти обвинения категорически опровергала, утверждая, что начала встречаться с хоккеистом уже после окончания его предыдущих отношений.

В июне того же года влюбленные тайно поженились, а в январе 2017-го у супругов родилась дочь Таисия. Семейная идиллия закончилась в декабре 2019 года, когда Пелагея объявила о разводе с Телегиным. Официально их брак был расторгнут в конце 2020 года, но судебные разбирательства, связанные с разделом имущества, алиментами и вопросами опеки над дочерью, продолжались еще несколько лет.

Пелагея с дочерью Таисией pelageya_insta/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Чем сегодня занимается Пелагея

Сегодня Пелагея остается одной из самых востребованных исполнительниц русской народной песни. На конец 2026 года у артистки запланированы два больших сольных концерта в Москве и Санкт-Петербурге, а в день своего 40-летия она представит новый мини-альбом «Мои песни» , который станет ее первой крупной работой за 15 лет. Известно, что в пластинку войдут шесть композиций «с русским культурным ДНК», которые певица регулярно исполняет на своих концертах.

Помимо сцены, Пелагея продолжает работать на телевидении: она регулярно возвращается к роли наставника музыкального шоу «Голос», где за годы участия стала одним из самых узнаваемых членов жюри проекта.

Певица Пелагея во время выступления, 2025 год Алексей Никольский/РИА Новости

Свободное от концертов и работы на телевидении время Пелагея проводит со своей дочерью Таисией. На фоне скандального развода с бывшим мужем Иваном Телегиным певица долгое время скрывала ребенка от посторонних глаз, однако в последнее время 9-летняя Таисия все чаще становится героиней светской хроники. Девочка пошла по стопам матери — она учится в музыкальной школе по классу фортепиано, занимается вокалом и уже выходит на сцену с сольными номерами. В 2026 году состоялось ее первое публичное выступление, а Пелагея стала не только зрителем, но и партнером дочери — звезда исполнила несколько песен под аккомпанемент Таисии.