Власти Китая по время майского визита президента России Владимира Путина в Пекин выдвинули условие для продолжения работы над созданием газопровода «Сила Сибири — 2». Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
«Китайские чиновники ясно дали понять главе «Газпрома», что подпишут соглашение о строительстве трубопровода только в том случае, если Россия будет продавать им газ по той же цене, что и Москва на внутреннем рынке. По сути, Пекин просил Кремль субсидировать проект»,
— сказано в материале.
Уточняется, что речь идет о цене около $50 за тысячу кубометров газа. На внутреннем российском рынке такую стоимость удается удерживать за счет государственных субсидий, покрываемых доходами с продажи газа за рубеж. В случае, если Москва не готова согласиться на такие условия, вопрос о создании нового вопроса в будущем лучше не поднимать, посоветовали представители Пекина.
Что же касается подписанного в сентябре 2025 года юридически обязывающего меморандума о создании газопровода, то, как утверждает WSJ, он не дает России никаких гарантий.
В статье делают вывод, что на фоне отказа стран Запада от российской нефти Пекин получил возможность диктовать Москве свои условия. Тем не менее, пишет WSJ, председатель КНР Си Цзиньпин демонстрирует уважение к Путину и хочет избежать ошибок, которые в прошлом приводили к разрыву в отношениях.
Равенство и договоренности
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал публикацию газеты, не согласившись с данной изданием характеристикой Москвы как «младшего партнера» Пекина.
«Отношения России и Китая основаны на принципе равенства, учитывающем интересы обеих стран. Поэтому восприятие России как младшего партнера — ошибочно», — заверил он.
Кроме того, помощник министра иностранных дел Китая Лю Бинь на приеме по случаю 25-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве подчеркнул, что Москва и Пекин «неизменно рассматривают друг друга как приоритет в своей внешней политике», а также всегда оказывают друг другу поддержку в вопросах, связанных с коренными интересами.
20 мая по итогам визита Путина Песков указывал, что «в целом, основные параметры понимания по «Силе Сибири — 2» есть. Есть и по маршруту, и по тому, как это будет строиться». Однако, как уточнил он на следующий день, стороны не подошли к финализации договоренностей и «доработка нюансов» будет продолжена.
По словам вице-премьера России Александра Новака, стороны и вовсе договорились ускорить реализацию проекта. Кроме того, утверждает он, между компаниями РФ и КНР «сейчас уже на финише окончательные договоренности по контрактам конкретным», сейчас идет их доработка.
В июле Песков допустил, что тема газопровода будет поднята на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре:
«На корпоративном уровне продолжится обсуждение этой темы. Но состоится ли финализация на форуме или нет, этого я вам сейчас сказать не берусь».
Проектирование «Силы Сибири — 2» началось в сентябре 2020 года. Спустя пять лет компания «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали меморандум о строительстве газопровода, а также транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток». Из документа следует, что протяженность «Силы Сибири — 2» составит 6,7 тыс. км, из которых 2,7 тыс. пройдут по территории России. Договоренность о поставках газа по магистрали рассчитана на 30 лет, при этом объем ежегодных поставок составит 50 млрд м³.