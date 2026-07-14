Китай выдвинул России условие для продолжения переговоров о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2», согласно которому цена поставляемого в КНР газа должна быть той же, что и на внутреннем рынке, утверждает The Wall Street Journal. При этом ранее представители Москвы утверждали, что договоренности по созданию магистрали уже находятся на стадии финализации.

Власти Китая по время майского визита президента России Владимира Путина в Пекин выдвинули условие для продолжения работы над созданием газопровода «Сила Сибири — 2». Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Китайские чиновники ясно дали понять главе «Газпрома», что подпишут соглашение о строительстве трубопровода только в том случае, если Россия будет продавать им газ по той же цене, что и Москва на внутреннем рынке. По сути, Пекин просил Кремль субсидировать проект»,

— сказано в материале.

Уточняется, что речь идет о цене около $50 за тысячу кубометров газа. На внутреннем российском рынке такую стоимость удается удерживать за счет государственных субсидий, покрываемых доходами с продажи газа за рубеж. В случае, если Москва не готова согласиться на такие условия, вопрос о создании нового вопроса в будущем лучше не поднимать , посоветовали представители Пекина.

Что же касается подписанного в сентябре 2025 года юридически обязывающего меморандума о создании газопровода, то, как утверждает WSJ, он не дает России никаких гарантий.

В статье делают вывод, что на фоне отказа стран Запада от российской нефти Пекин получил возможность диктовать Москве свои условия. Тем не менее, пишет WSJ, председатель КНР Си Цзиньпин демонстрирует уважение к Путину и хочет избежать ошибок, которые в прошлом приводили к разрыву в отношениях.

Равенство и договоренности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал публикацию газеты, не согласившись с данной изданием характеристикой Москвы как «младшего партнера» Пекина.

« Отношения России и Китая основаны на принципе равенства , учитывающем интересы обеих стран. Поэтому восприятие России как младшего партнера — ошибочно», — заверил он.

Кроме того, помощник министра иностранных дел Китая Лю Бинь на приеме по случаю 25-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве подчеркнул, что Москва и Пекин «неизменно рассматривают друг друга как приоритет в своей внешней политике», а также всегда оказывают друг другу поддержку в вопросах, связанных с коренными интересами.

20 мая по итогам визита Путина Песков указывал, что «в целом, основные параметры понимания по «Силе Сибири — 2» есть. Есть и по маршруту, и по тому, как это будет строиться». Однако, как уточнил он на следующий день, стороны не подошли к финализации договоренностей и «доработка нюансов» будет продолжена.

По словам вице-премьера России Александра Новака, стороны и вовсе договорились ускорить реализацию проекта . Кроме того, утверждает он, между компаниями РФ и КНР «сейчас уже на финише окончательные договоренности по контрактам конкретным», сейчас идет их доработка.

В июле Песков допустил, что тема газопровода будет поднята на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре:

«На корпоративном уровне продолжится обсуждение этой темы. Но состоится ли финализация на форуме или нет, этого я вам сейчас сказать не берусь».

Проектирование «Силы Сибири — 2» началось в сентябре 2020 года. Спустя пять лет компания «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали меморандум о строительстве газопровода, а также транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток». Из документа следует, что протяженность «Силы Сибири — 2» составит 6,7 тыс. км, из которых 2,7 тыс. пройдут по территории России. Договоренность о поставках газа по магистрали рассчитана на 30 лет, при этом объем ежегодных поставок составит 50 млрд м³.