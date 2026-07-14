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Политика
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«Трамп блефует». Примут ли в США законопроект Грэма против России?

Американист Васильев: Трамп вернулся к тактике давления на Россию и Украину
Дональд Трамп и Линдси Грэм
Shannon Stapleton/Reuters

Несколько американских СМИ сообщили, что Дональд Трамп рассматривает возможность одобрения законопроекта по антироссийским санкциям, который готовил сенатор Линдси Грэм. Почему новые рестрикции вписываются в политический подход президента США и как они могут повлиять на отношения с Москвой — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп поддержит принятие двухпартийного пакета санкций против России, инициатором которого был покойный сенатор Линдси Грэм. Такой информацией с американским телеканалом CNN поделился один из представителей Белого дома.

Еще на прошлой неделе Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь, с которым они совместно работали над законопроектом, заявили о готовности администрации поддержать пакет санкций после длительных переговоров.

Однако сам президент, отвечая на вопрос журналиста о поддержке законопроекта, не подтвердил подобные слухи. Трамп ответил, что пока законопроект находится на стадии обсуждения.

Белый дом долгое время выступал против принятия закона о санкциях против России, утверждая, что это подорвет дипломатические усилия по организации мирных переговоров между Россией и Украиной.

«Пакет санкций откроет путь для Трампа к введению высоких пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и природный газ. Это была бы отличная попытка ослабить Москву», — говорится в статье CNN.

О том, что Трамп может принять положительное решение относительно санкций, написало также издание The Hill. В статье поясняется, что законопроект покойного сенатора от Южной Каролины, известный как «Закон о санкциях против России 2025 года», предлагал ввести 500%-ные пошлины на страны, закупающие российские нефть и газ.

Что за закон Грэма?

Закон о санкциях в отношении России 2025 года включает следующие основные положения:

1. Признание России государством – спонсором терроризма;

2. Первичные санкции против всех российских банков (включая ранее не затронутые финорганизации, обслуживающие энергетический сектор) и полное отключение от SWIFT всех подсанкционных учреждений;

3. Запрет на импорт российского урана;

4. Вторичные санкции против иностранных компаний — за торговлю российскими энергоносителями выше потолка цен, за продажу России технологий двойного назначения или компонентов для военной промышленности;

5. Ужесточение экспортного контроля — расширение списка товаров, запрещенных к поставкам в РФ (станки, микроэлектроника, авиакомпоненты);

6. Ограничения на операции с российским суверенным долгом;

7. Конфискация замороженных российских активов на сумму около $300 млрд — законопроект предоставлял президенту полномочия арестовывать и передавать эти средства на восстановление Украины.

«Подобная поддержка Трампа стала бы крупной победой для Украины, укрепив давно зашедшие в тупик усилия по наказанию покупателей российской нефти и природного газа», — утверждает Bloomberg.

Держать конфликт в узде

Многие из последних действий Вашингтона, включая возможное принятие очередного санкционного пакета, подчинены одной фундаментальной задаче — поддерживать российско-украинский конфликт в рамках управления поведением России. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Сергей Маркелов (признан в РФ иностранным агентом).

«Американское руководство придумало себе такую иллюзию, что через подход кнута и пряника сможет держать украинский конфликт и саму Россию в узде. Пряником тут выступают периодические звонки Трампа Путину и миссии Кушнера и Уиткоффа. А вот кнутом как раз должны стать антироссийские санкции», — пояснил эксперт.

Это технология управления, которая была придумана задолго до самого Трампа, а он ее использует достаточно умело, добавил Маркелов.

«Американский лидер сознательно избегает определенности. Как только Трамп в той или иной позиции — за Россию или против России — поставит точку и, условно говоря, вскроет свои карты, то он сразу же попадает в капкан двойной критики. А ему перед выборами в конгресс это невыгодно», — уточнил политолог.

По его мнению, сейчас все действия Трампа можно вписать в простую схему «качелей мнений».

Президент США Дональд Трамп
Yves Herman/Reuters

«Трампу выгодна игра в качели. Где-то плюс, где-то минус — это создает определенное подвисание и всей ситуации и отношений с Москвой. При этом подобная тактика применяется не только в отношении России и Украины. Трамп ведет себя так же и в отношении Ирана, и в отношении Израиля, и в отношении Европы», — заявил Маркелов.

По мнению политолога, анонсируя санкции или отказываясь от них, Трамп не разрушает отношения с Россией, но доказывает, что они сложные и что стороны взаимно манипулируют друг другом.

Язык ультиматумов

При этом многие в России воспринимают санкционный законопроект, который лоббировал сенатор Линдси Грэм, не как инструмент переговоров, а как прямую угрозу.

Сама возможность того, что принятие подобного законопроекта обсуждают, сигнализирует либо о полном разрыве с прежней логикой — так называемым духом Анкориджа, либо о том, что американские СМИ хотели бы, чтобы это выглядело именно так, отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Почему сегодня этот вопрос возник? Я точно уверен, что так называемый «дух Анкориджа» этого не предполагал. Это форма недоверия. Трамп долго думал, но учитывая, что сейчас переговоров практически нет, российская сторона заявила, что с Украиной заниматься ими не будет. Трамп мог вернуться к старой тактике: поочередно давить то на Украину, то на нас», — пояснил американист.

Если подобное решение будет принято, то, по мнению политолога, тон диалога Вашингтона и Москвы изменится принципиально.

«Это создает рычаг — давление, то, что в СМИ называют «принудить Россию к миру» или согласиться на какие-то условия. И в данном случае Россия может считать, что с ней начинают говорить языком ультиматумов и угроз», — резюмировал Васильев.

Возможностей маловато

Эксперты также отмечают, что даже в случае принятия документа реализовать угрозу на практике не получится.

«Теоретически, конечно, этот законопроект можно принять, и президент может его подписать. Другое дело, что все отлично понимают: никакие вторичные тарифы в 500% Трамп ввести в отношении Китая, Индии и других стран глобального Юга не сможет. Просто потому, что это приведет к коллапсу американской экономики. Трамп уже в прошлом году пытался вводить 100% тарифы против Китая, но все закончилось печально — пришлось откатывать назад», — напомнил американист и политолог Малек Дудаков.

По его мнению, реальные возможности Трампа ввести такие меры крайне ограничены — как экономически, так и юридически.

«Линдси Грэм полтора года носился со своей бумажкой — этим биллем о введении 500% вторичных тарифов в отношении стран — покупателей российской нефти. Никак не удавалось ему этот законопроект продвинуть. И сейчас, честно говоря, вызывают вопросы заявления о возможности введения подобного законопроекта», — отметил эксперт.

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По оценке Дудакова, реальное тарифное давление на Китай со стороны США сейчас составляет около 30%, а фактически — еще ниже. Кроме того, Верховный суд Соединенных Штатов не так давно признал неконституционными большую часть тарифов Трампа, поэтому и на законодательном уровне его возможности исчерпаны.

«Если в прошлом году эта тарифная угроза еще как-то выстреливала, то в этом году уже, конечно, об этом говорить не приходится. Это будет использоваться скорее, как рычаг давления в переговорах с этими странами. Другое дело, что они и сами понимают: Трамп во многом блефует со своей тарифной угрозой. Поэтому всерьез воспринимать эти угрозы американского президента они, скорее всего, не станут», — резюмировал Дудаков.

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