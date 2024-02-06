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«РН-Пурнефтегаз» поддерживает развитие образовательных программ для коренных малочисленных народов Севера

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Павел Бедняков/РИА Новости

При поддержке «РН-Пурнефтегаза» (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») на Ямале реализуется грантовая программа по развитию образовательных программ для детей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), ведущих кочевой образ жизни. Представители Федерального института родных языков народов РФ провели научное исследование по вопросам обучения дошкольников, проживающих в стойбищах. В округе развивается практика подготовки к школе детей непосредственно в местах проживания семей - в кочевых детских садах. На сегодняшний день в тундре проживают около тысячи детей в возрасте до семи лет, которым необходимо организовать дошкольное обучение непосредственно в стойбищах.

Сохранение национальной культуры и традиционного уклада жизни коренных народов Севера – одно из значимых направлений социальной политики «Роснефти». При поддержке нефтяников улучшаются условия жизни и быта многих семей КМНС, проживающих на территориях производственной деятельности Компании.

По итогам научного исследования был составлен сборник методических материалов «Тенденции кочевого образования», в который вошли развивающие программы на ненецком языке, уникальные практики и конспекты занятий по дошкольной подготовке воспитанников кочевых групп северных народов.

Также было проведено обучение воспитателей, работающих в кочевых детских садах округа. Благодаря гранту нефтяников у воспитателей появилась возможность внедрения дистанционных форматов по обмену опытом между коллегами. Повысить интерес дошколят к образовательному процессу помогло использование современных мультимедийных средств – ноутбуков и проекторов, а также знакомство с подвижными играми малочисленных народов Севера разных регионов России. Проект позволил подобрать новые формы и методы для организации дошкольного образования детей из семей кочевников.

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