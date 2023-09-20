Форум «Путешествуй!» станет партнером сессии по экотуризму на «Эко Алтай. Нить природы»

Международный форум «Эко Алтай. Нить природы» пройдет 29–30 сентября 2023 г. и станет площадкой для представления инновационных экологических практик, проектов, обмена мнениями и опытом между российскими и зарубежными экспертами. Один из ключевых блоков деловой программы Форума будет посвящен развитию экотуризма и туристической инфраструктуры.

Для многих регионов нашей страны туризм является драйвером экономического роста, напрямую влияя на развитие целого ряда смежных отраслей, создавая новые рабочие места и повышая доходы регионов.

Перспективная задача для российских регионов – развитие экологического туризма на особо охраняемых природных территориях. Этой теме будет посвящена отдельная сессия Форума – «Код туриста. Экотуризм и инфраструктура. Развитие туризма на особо охраняемых природных территориях». Партнером по ее организации выступит Российский туристический форум «Путешествуй!» – инновационный по формату проект Фонда Росконгресс, объединяющий деловой форум как платформу для диалога государства и бизнеса и самый масштабный в России туристический фестиваль для путешественников.

В числе вопросов для обсуждения на сессии: как оценить экологическую эффективность инвестиционных туристских проектов, построить стратегию привлечения туристов в национальные парки, привить им правила поведения на особо охраняемых природных территориях, а также обеспечить экологический сектор туристической отрасли компетентными и неравнодушными кадрами и другие.

В дискуссии примут участие спикеры Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, представители правительства Республики Алтай, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Росзаповедцентра, Агентства стратегических инициатив и Совета по экологическому строительству, АНО «Россия – страна возможностей», а также руководители и эксперты профильных ведомств и компаний.

Международный форум «Эко Алтай. Нить природы» – специализированный экологический форум, который пройдет на территории Республики Алтай. Организаторами Форума выступают Фонд Росконгресс, правительство Республики Алтай и АНО «Центр развития Республики Алтай».