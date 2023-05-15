ИРИ объявил финалистов II Национальной премии интернет-контента

В 2023 году Премия ИРИ для авторов социально значимых проектов в интернете пройдет во второй раз. Сегодня Институт развития интернета анонсировал шорт-лист номинантов, отобранных из более чем 500 заявок.

О финалистах, партнерах и ведущих премии на пресс-конференции в ТАСС рассказали генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский, генеральный продюсер телекомпании НТВ, председатель Продюсерского совета АНО «ИРИ» Тимур Вайнштейн, журналист, теле- и радиоведущая Тутта Ларсен, дизайнер Денис Симачев, поэтесса и чтец стихов Анна Егоян.

«Позитивный социально значимый контент может быть популярен. Национальная премия интернет-контента ровно о том, как сделать созидательный контент заметным для массовой аудитории. Номинанты и будущие победители – это лучшие из сотен проектов, каждый из которых, на самом деле, очень достойный. Помимо так называемого «теплого» контента, среди финалистов много проектов от цифровых СМИ, телеграм-каналов, блогеров и журналистов. Это люди, которые занимаются честной журналистикой, то есть не боятся нести правду о том, что происходит сейчас в России, на Донбассе, в мире. Это ценно для нас и для зрителя», рассказал Алексей Гореславский.

Среди финалистов этого года – игровые сериалы «Стая», «Елизавета», «Нулевой пациент», художественные фильмы «Чемпион мира», «1941. Крылья над Берлином», мультфильмы «Три кота и море приключений», «Про Миру и Гошу» и «Бодо Бородо», короткометражный фильм «Выход», номинированный на Оскар, «Шоу ВиЛ» пранкеров Вована и Лексуса, социальный проект «Женщины Донбасса» Юлии Барановской, образовательный «Проект 1812», всероссийский «Культурный марафон» от Яндекса, «Донбасский дневник. Как я побывал на войне» Стаса Ай, как просто!, телеграм-канал Readovka, социально-познавательный проект «ДедСад», образовательный киножурнал «Хочу все знать», песни SHAMAN, Вани Дмитриенко и Клавы Коки, музыкальные клипы Гарика Сукачёва и Басты, тревел-шоу «Куда глаза не глядят» и #Непровинция, проекты VK «Учитель года» и «VK под шубой. Место встречи Нового года», документально-исторический сериал «Петр I. Последний царь и первый император», документальные проекты «Уроки войны с Сергеем Минаевым» и «История финансов России», программы «Москва. Кремль. Путин» c Павлом Зарубиным, «Сама Меньшова», «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе» и многие другие проекты и форматы.

«Главный критерий, по которому отбираются финалисты Премии – социальная направленность проектов, их созидательный эффект вместе с талантливой реализацией. Отмечу, что среди 500 заявок в лонг-листе значительная часть – это неигровые проекты. Это один из самых популярных жанров в мире сейчас. И в России тоже снимают глубокие, честные документальные вещи – и новостные, и образовательные, и просто человеческие истории. Лично меня это радует», отметил генеральный продюсер телекомпании НТВ, председатель Продюсерского совета АНО «ИРИ» Тимур Вайнштейн.

Также на пресс-конференции дизайнер Денис Симачев представил лимитированную коллекцию, созданную специально для Национальной премии интернет-контента. В линейку вошли темно-фиолетовая олимпийка с подкладкой в виде неоновой хохломы, подарочная коробка и шоппер.

«Будучи одним из первых, кто начал использовать народные мотивы в дизайне, я поддерживаю идею обращения к собственным истокам, но переосмысляя их, оценивая новым взглядом, возвращая их в моду. И мое творчество, и премия ИРИ – во многом про это», рассказал Денис Симачев.

Всего победителей наградят в 36 номинациях, включая тематические и специальные. Первая часть церемонии состоится 18 мая в формате индустриального коктейля в Центре «Зотов» – первом в России культурном центре, полностью посвященном исследованию истории и наследию конструктивизма.

Одной из ведущих вечера, где объявят победителей в 16 номинациях премии, станет Тутта Ларсен.

«Главный предмет моего журналистского исследования сейчас – это семья, воспитание детей, женская реализация. Мне приятно, что среди финалистов – много проектов на эти темы, много интересного образовательного контента для детей. Контент ведь должен не только развлекать, но и просвещать – и детей, и взрослых. На Премии ИРИ отмечают именно такие проекты», сказала Тутта Ларсен.

Вторая часть – торжественная церемония награждения – пройдет 7 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Среди ведущих – поэтесса, чтец стихов, блогер-миллионник Анна Егоян.

«Премия – маркер качества того, что делают авторы контента в интернете. Именно от них зависит очень многое, зависит, чем «питается» молодая аудитория в сети. Я очень рада быть частью проекта», - отметила на пресс-конференции поэтесса Анна Егоян.

Озвучивать церемонию будет актер Сергей Бурунов, который стал голосом Премии ИРИ.

Также будут вручены призы в специальных номинациях. Среди них – номинации «Великий могучий» за бережное отношение к русскому языку, культуре речи и популяризацию чтения среди детей и «Быть человеком» за вклад в развитие социально значимого контента в России.

Технологический партнер премии – VK – вручит две специальные награды.

Институт развития интернета также вручит специальные призы совместно с партнерами, среди которых: АНО «Национальные приоритеты», АНО «Россия страна возможностей», РДДМ «Движение Первых», Российское общество «Знание», Центр «Зотов» и другие.