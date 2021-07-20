Точка входа: стоит ли сейчас покупать российские акции

Российский рынок акций в понедельник падал по индексу Мосбиржи ниже психологического уровня в 3700 пунктов — более чем на 2%, следует из дневной динамики торгов. Во вторник он начал постепенно восстанавливаться — к концу торгового дня индекс вернулся к отметке 3708 пунктов, подтянувшись на 0,4%. «Газета.Ru» обсудила с экспертами, означает ли такая динамика, что инвесторы дождались хорошей «точки входа» в российские активы.

Индекс Мосбиржи снижался четыре торговые сессии подряд после того, как достиг локального максимума в 3877 пунктов 13 июля. Его уверенный рост начался 30 октября прошлого года (с 2690 пунктов) до исторического максимума в 3911 пунктов 6 июля. Как отмечают специалисты по фондовому рынку, этот процесс не мог быть непрерывным вечно.

Старший аналитик «Атон» Михаил Ганелин объяснил это так: «Рынки растут и имеют право корректироваться, в данном случае российский рынок упал вместе с глобальными». Его коллега, инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев в свою очередь отмечает, что

проседание в акциях российских компаний во многом связано с техническим моментом — дивидендными отсечками и общим окончанием сезона распределения прибыли между инвесторами.

Вдобавок он отметил, что скорая коррекция была усилена падением нефтяных цен после решения ОПЕК+ (в понедельник баррель Brent просел до $68,7 впервые с конца мая). Внешняя конъюнктура рынка сейчас тоже не идеальная: инвесторы опасаются усиления монетарной политики ФРС, а в Азии растет число заболевших коронавирусом.

«После столь стремительного роста всегда наступает коррекция в 8-10%, а в этом году мы видели только просадку в 4%, так что рынкам нужно выпустить пар перед ростом в четвертом квартале этого года», — успокаивает инвесторов управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. По его мнению,

России сейчас выгодны не высокие цены на нефть, которые увеличат предложение от конкурентов, а восстановление собственных объемов добычи. Так что он ожидает дальнейшего роста акций нефтяных компаний.

Пора затаиться

Однако Михаил Ганелин из «Атон» предупреждает, что до конца года велика вероятность того, что волатильность акций возрастет и станет более серьезной, чем сейчас. Он объясняет это тем, что рынки уже закладывают ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что естественным образом сказывается на поведении инвесторов, увеличивая их неопределенность и настороженность.

Ганелин уточняет, что

рынки довольно стабильно росли на протяжении долгого времени, причем основным фактором этого роста являлась избыточная ликвидность. Теперь же инвесторы ожидают ее сокращения в ближайшее время, что в свою очередь тоже увеличивает волатильность и повышает уровень риска на биржах.

С ним в этом мнении солидарен и Станислав Клещев из «ВТБ Мои инвестиции». Он считает, что

на ближайшие 2-3 месяца инвесторам стоит занять осторожную позицию и дождаться прояснения денежно-кредитной политики ФРС США.

«Полагаем, что к началу осени американский регулятор даст более четкие сигналы относительно сворачивания программ антикризисной поддержки экономики, что может спровоцировать рост волатильности на глобальных рынках», — говорит он. Руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров придерживается немного иной позиции. Он предполагает, что пока что это лишь страхи инвесторов и реакция на новый риск, который далеко не факт, что материализуется в ближайшем будущем. Поэтому он отмечает, что нынешняя коррекция может быть недолговечной и на самом деле является хорошей точкой входа.

Эксперт «ВТБ Мои Инвестиции» в свою очередь считает, что в текущих условиях лучше обратить внимание на европейские акции, а также что в качестве защитных активов инвесторам стоит иметь повышенную долю валюты и золота в инвестпортфелях. Старший аналитик «Атон» выразил схожее мнение по части золота, однако он заостряет внимание на предстоящей повышенной волатильности рынка и предполагает, что из-за этого

инвестпортфелям, не рассчитанным на заоблачные риски, нужна хорошая диверсификация. Свои предпочтения он больше отдает российским акциям с качественными дивидендными историями.

«Можно сказать, что все российские активы недорогие, и в основном по ним платят хорошие дивиденды, поэтому выбор на самом деле довольно широк», — уточняет он. Основными претендентами на включение в портфели, считает Ганелин, являются «Сбербанк», «Газпром», бумаги нефтегазовой отрасли.

На сырьевой рынок также обратил свое внимание и аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Он добавил, что от сырьевого ралли выиграет добывающая отрасль в целом, секторы металлодобычи и металлообработки, секторы драгоценных и цветных металлов, нефтегазовый и нефтехимический, а также

потребительский сектор (крупные ритейлеры). Последний, по словам аналитика, традиционно реагирует на рост индекса потребительских цен (ИПЦ) увеличением выручки, к тому же потребительские доходы и расходы активно восстанавливаются.