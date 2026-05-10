Депутаты защитят женщин от оскорблений. А надо ли?

Наконец-то свершилось! Кончилось женское бесправие. Больше никто не посмеет указывать нам, что делать, и отправлять «варить борщи для мужа».

В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий штрафы за оскорбление чувств женщин и за публичные призывы к нарушению их прав. Предполагается, что за публичную пропаганду модели поведения, ограничивающей женщин в правах на образование, труд и участие в общественной жизни, а также сводящей их роль к обслуживанию мужчины, нарушителей будут штрафовать на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. руб. На первый взгляд, замечательная инициатива. Давно уже пора ограничить поток трамвайного хамства, которое льется на бедных женщин из телевизоров, соцсетей и даже личного общения. Заставить, так сказать, некоторых особ мужского пола соблюдать основной закон страны, в котором черным по белому написано, что все граждане России равны в правах.

Но возникают вопросики. Во-первых, сколько уже их было, этих замечательных законопроектов? Хоть один из них приняли? Так все и завяли на стадии пиара отдельных политических деятелей и партий. Обещать не значит жениться — мы же все это прекрасно помним. Во-вторых, предположим, произошло чудо и закон приняли. Кто и как будет определять границы правонарушения? Что оскорбляет чувства одной женщины, вполне себе нравится другой. Это же год уйдет только на конкретизацию. Кто и как будет определять размер наказания и взимать эти самые штрафы? Это вам не камеры на дорогах развесить и автоматически фиксировать превышение скорости.

Только представьте себе поток оскорбленных в лучших чувствах дам, стремящихся отомстить обидчикам: бедные мужчины и так у нас в стране в дефиците, а теперь и вовсе будут шарахаться от девушек как черт от ладана. 10 тыс., конечно, сумма небольшая, иные ее с радостью заплатят только для того, чтобы сказать какой-нибудь тетке все, что про нее думают, — в соцсетях, например. Прощайте, забавные диалоги в чатах, теперь мужики будут следить за каждым словом, чтобы кого-то ненароком не обидеть.

И самое главное — вот буквально на днях была опубликована свежая статистика о рекордной с 2012 года разнице в зарплатах между мужчинами и женщинами. По итогам 2025 года она достигла примерно 34%, или около 38 тыс. рублей. Это, конечно, средняя температура по больнице, но будем честны: мужчины, как правило, занимают более высокие позиции и получают больше денег. Сферы с максимальным гендерным разрывом — культура, спорт, развлечения. Следом идут научно-техническая деятельность, строительство, торговля и даже медицина.

Оглядитесь вокруг: медсестры и врачи — женщины, главврачи мужчины, работники МФЦ — женщины, председатели комитетов — мужчины, даже в театрах дирижеры и режиссеры в основном мужчины. Про состав правительства и депутатский корпус даже говорить не стоит — женщин там по пальцам пересчитать. Если обобщить: мужчины руководят, женщины исполняют. Вот откуда разрыв в зарплатах и берется.

Разница была максимальной в 2005 году, постепенно сокращалась до 2013 и с тех пор только растет. Что же это такое, как не дискриминация женщин по половому признаку и оскорбление их чувств? Хочется уточнить у уважаемых авторов нового законопроекта: будет ли разрыв в доходах расцениваться как дискриминация или нет? И если да, то какими будут штрафы для юридических лиц, возглавляют которые тоже, как правило, мужчины? Представляете, как далеко нас может завести эта кривая дорожка?

На самом деле я к перспективе принятия такого закона отношусь скептически. Слишком сложно реализовать, слишком размыты критерии и самое главное — очень многие мужчины в нашей стране никак не могут избавиться от чувства ложного превосходства над женщинами. А с натурой, как известно, не поборешься. Вот и будет примерно как с запретом на нецензурную брань. Вроде бы закон и принят, а самого мата меньше не стало. Просто его стали более тщательно маскировать — запикивать, зашикивать, заменять точками, ставить маркировки и так далее. А как пройдешь по улице, так уши в трубочку сворачиваются — ну вы и сами знаете. По ощущениям, в повседневном общении мата стало гораздо больше: то ли уровень культуры катастрофически упал, то ли запретный плод сладок.

Так и с женщинами может произойти: обиженные формальными запретами женоненавистники только усилят напор. Направление мысли у инициаторов закона верное, но посмотрим, как это будет реализовано на практике, если конечно, до этого дойдет. С другой стороны, площадок для обмена мнениями и комментариями больше не становится, поэтому и контролировать мизогонистские высказывания будет гораздо легче, чем раньше. И даже если законопроект не получит одобрения, то первый шаг в восстановлении настоящего, а не бумажного равноправия между М и Ж будет сделан. Только пожалуйста, начните не с борьбы с высказываниями, а с реальных дел: устраните разницу в доходах, а обслуживать мужчин или нет — это мы уж как-нибудь и сами решим.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.