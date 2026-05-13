«Красный принц» и поклонник классики: чем известен Си Цзиньпин и что ждать от его встречи с Трампом

Глава КНР Си Цзиньпин: биография, карьера, личная жизнь, о чем будет говорить с Трампом

С 2012 года КНР руководит Си Цзиньпин — первый в истории китайский лидер, избранный на третий срок. Родившись во влиятельной семье, он в юности терпел лишения в трудовых лагерях, но сумел подняться к вершинам власти. Ему удалось превратить Китай в мощную цифровую сверхдержаву с амбициями глобального лидерства. Биография Си Цзиньпина, путь в политику, отношение к России и прогнозы его встречи с Трампом — в материале «Газеты.Ru».

Что ждать от встречи Си Цзиньпина и Трампа

13 и 14 мая в Китае проходят переговоры президента США Дональда Трампа с Си Цзиньпином. По данным СМИ, глава Белого дома намерен обсудить с председателем КНР несколько вопросов: конфликт с Ираном, двустороннюю торговлю и вопрос Тайваня. Помимо этого, Трамп хочет попросить открыть китайский рынок для американских компаний.

Как рассказал «Газете.Ru» политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян, Трамп на переговорах с Си Цзиньпином будет в уязвимой позиции. Изначально американский лидер хотел приехать в Поднебесную раньше, чтобы поставить Китай в невыгодное положение, лишив доступа к поставкам иранской нефти. Однако Иран своей готовностью к противостоянию перечеркнул эти планы, и сроки визита пришлось сдвигать.

Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, чем, с одной стороны, ставит в весьма сложное положение мировую экономику, которая сталкивается с дефицитом нефти, а с другой — наносит весьма чувствительный удар по позициям Трампа внутри США, особенно по его имиджу миротворца, ведь он приходил в Белый дом с заявлениями, что при нем не начнется ни одной войны, а в результате втянул США в жесточайший конфликт на Ближнем Востоке. Михаил Хачатурян политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Все это, по прогнозу Хачатуряна, может привести к неминуемому поражению республиканцев на промежуточных выборах в конгресс, а администрация Трампа рискует уже в январе 2027 года оказаться в ситуации «хромой утки» — полного паралича и неспособности провести через конгресс значимые законы. Тем самым американский лидер может повторить судьбу Ричарда Никсона (единственный президент США, ушедший в отставку до окончания срока), считает эксперт.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин, 2025 год Evelyn Hockstein/Reuters

В таких обстоятельствах Трамп вынужден ехать к Си Цзиньпину, когда экономика Китая демонстрирует относительно устойчивые темпы роста в пределах 3-5%. Поставки в страну нефти из Ирана, несмотря на блокаду иранских портов американской морской армадой, остаются стабильными, и дополняются поставками нефти из России. Это позволяет Китаю зарабатывать на реэкспорте излишков нефти как в Европу, так и в Юго-Восточную Азию.

Очевидно, что разговора с позиции силы, как любит делать Трамп, уже не получится. Придется во многом пытаться договариваться с китайцами об экономическом сотрудничестве, но теперь уже на китайских условиях — отменять значительное количество пошлин в отношении китайских товаров, ведь нефтяной рычаг давления на Китай оказался неработоспособен. Иран плотно привязал Трампа к Ближнему Востоку, сводя к минимуму его возможности по осуществлению дальнейших действий по ослаблению Китая — захвату Кубы и усилению противостояния вокруг Тайваня. Михаил Хачатурян политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Договориться двум сторонам удастся лишь по наименее существенным позициям, считает Хачатурян. Например, Китай согласится в очередной раз увеличить закупки американской кукурузы, правда, не скажет, в какие сроки это произойдет.

По словам политолога, Си Цзиньпин и другие руководители Китая это отлично понимают и будут максимально использовать в процессе переговоров, донося до Трампа простую мысль — период безграничной гегемонии США в мире закончился, теперь придется договариваться на паритетных началах.

Как любит говорить Трамп: «У них нет карт». Теперь он оказался в ситуации, когда карт в игре против Китая нет у него, и значит, придется принимать те условия, которые будут ему навязывать, а потом пытаться это продать американскому народу, как очередную победу его администрации. Михаил Хачатурян политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Что известно о Си Цзиньпине: юные годы, образование

Си Цзиньпин родился 15 июня 1953 года в Пекине во влиятельной семье. Его отец Си Чжунсюнь был соратником Мао Цзэдуна, занимал высшие посты в руководстве страны, вплоть до должности вице-премьера Госсовета в 1959-1962 годах. Мать Ци Синь — писательница, коммунистическая революционерка, воспитывала детей (в семье, кроме будущего главы государства, были еще две дочери и сын) в строгих традициях, основанных на честности и дисциплине.

Си Цзиньпин относится к поколению «красных принцев» (тайцзыдан) — детей политической элиты КНР, у которых было обеспеченное детство.

Благодаря положению отца детство Си Цзиньпина прошло в достатке, однако в 1962 году Си Чжунсюня обвинили в заговоре, выслали из Пекина, а затем арестовали. Си Цзиньпина также постигла незавидная участь — в 16-летнем возрасте его отправили на «трудовое перевоспитание» в деревню уезда Яньчуань — одну из беднейших провинций Китая. Так «красный принц» стал «крестьянином». На протяжении семи лет будущий председатель КНР жил в пещере и спал на кирпичах. Ему пришлось бороться с блохами, одиночеством и заниматься тяжелым физическим трудом.

«Я спал на кровати из кирпичей, укрываясь старым одеялом, которое кишело блохами. Я пил со свиньями из одного ведра», — позже вспоминал будущий лидер Китая.

В начале 1970-х детям партийных чиновников разрешили вернуться из трудовых лагерей. Отец Си Цзиньпина в то время все еще сидел в тюрьме, но, несмотря на это, его сыну позволили вступить в Коммунистическую партию Китая (КПК).

Путь Си Цзиньпина в политику

Сергей Савостьянов/РИА Новости

В 1975 году Си Цзиньпин поступил в престижный пекинский Университет Цинхуа на химико-технологический факультет. После окончания вуза работал секретарем канцелярий Госсовета и Центрального военного совета. Его отец, реабилитированный к тому времени, вернулся на госслужбу, занялся партийной деятельностью и помог сыну в политической карьере.

В 1983 году Си Цзиньпин стал секретарем комитета КПК уезда Чжэндин. Одновременно он занимал пост первого политического комиссара Народной вооруженной милиции того же уезда. За время работы ему удалось улучшить экономические показатели края и увеличить поступления в бюджет за счет развития туристической отрасли.

Спустя 10 лет Си Цзиньпин начал работать в провинции Фуцзянь на должности заместителя секретаря комитета КПК и первого военного комиссара. В 2000 году он стал губернатором Фуцзянь, но находился на этом посту недолго, всего два года. Но даже за это короткое время политик сумел установить связи с Тайванем, что привлекло в регион инвестиции.

Параллельно в те годы Си Цзиньпин учился в аспирантуре по специальности «Марксистская теория и идейно-политическое воспитание» и получил докторскую степень в области юриспруденции.

В 2000-х карьера политика пошла вверх. Он занимал пост и. о. губернатора провинции Чжэцзян, а в 2007 году получил должность секретаря парткома богатейшего города страны — Шанхая. Через полгода его перевели в Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК, и он стал одним из девяти его членов.

Чиновник зарекомендовал себя в качестве успешного специалиста по борьбе с коррупцией и в 2008 году получил пост заместителя председателя КНР.

Как Си Цзиньпин стал председателем КНР

В 2012 году Си Цзиньпин стал генеральным секретарем КПК, а в 2013 году после выхода из состава ЦК действующего председателя Китая Ху Цзиньтао занял должность главы КНР. До этого Си Цзиньпин выдвинул концепцию китайской мечты о великом возрождении китайской нации. Именно она легла в основу действующего социально-политического курса КНР.

Председатель КНР Си Цзиньпин и вице-президент США Джо Байден во время встречи в Лос-Анджелесе, 2012 год Xie Huanchi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Впоследствии Си Цзиньпин еще дважды переизбирался на пост председателя КНР — в 2018 и 2023 годах. Он был первым за несколько десятилетий китайским лидером, который пошел на третий срок. Это стало возможно благодаря принятой в 2018 году поправке в Конституцию КНР — с тех пор глава государства может не ограничивать свое правление двумя пятилетними сроками.

Си Цзиньпин развернул антикоррупционную кампанию, одну из самых масштабных в современной истории. Она шла под лозунгом борьбы с «мухами» (мелкими взяточниками) и «тиграми» (высокопоставленными чиновниками). Позже к ним добавились «лисы» (коррупционеры, сбежавшие за границу), на которых Китай объявил международную охоту в рамках операций «Небесная сеть». В 2018 году за коррупционные деяния в Китае были привлечены к ответственности 620 тыс. человек.

Как отмечают журналисты китайских СМИ, председатель КНР дает чиновникам повышения на основании их компетентности и лояльности. Это помогло сократить число скандалов и махинаций среди высоких чинов.

При Си Цзиньпине Китай достиг впечатляющих результатов в экономике — с 2014 года страна занимает лидерство по ВВП, обогнав США. По итогам 2025 года он находится на первом месте в мире, достигнув $41,2 трлн, тогда как у США показатель составил $30,77-$30,8 трлн. Однако по номинальному объему (в текущих ценах в долларах) Китай остается второй экономикой мира после США. Ожидается, что по этому показателю он может выйти на первое место не ранее 2030–2037 годов.

За годы правления Си Цзиньпин смог сплотить вокруг себя элиту. У председателя КНР нет оппозиции, как и потенциального приемника.

Интересно В англоязычных СМИ председателя КНР любят называть Винни-Пухом из-за его фото с Бараком Обамой. Блогеры заметили, что на снимке Си Цзиньпин похож на мультяшного медведя, а Обама — на тигру. Из-за этого мем и сам персонаж отсутствуют в китайском сегменте интернета. Однако в Китае нет запрета на книги о Винни-Пухе и изображающие его игрушки.

Личная жизнь Си Цзиньпина

Первой женой Си Цзиньпина была Кэ Линлин — дочь посла Китая в Великобритании Кэ Хуа. Получив западное образование, девушка хотела переехать в Лондон, но политик видел свое будущее исключительно на родине. Супруги часто ссорились и в итоге развелись. В 1987 году председатель КНР женился во второй раз — его избранницей стала знаменитая китайская певица, солистка ансамбля песни и пляски Народно-освободительной армии Китая Пэн Лиюань. До избрания в секретариат ЦК КПК в 2007 году Си Цзиньпин был намного менее известен, чем его спутница.

Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань после прибытия в парижский аэропорт Орли, 5 мая 2024 года Michel Euler/Pool/Reuters

В 1992 году у супругов родилась дочь Си Минцзэ, которая появилась на публике вместе с родителями только один раз, в 2013 году, когда поздравила местных жителей с Китайским Новым годом. Си Минцзэ окончила Гарвард, где изучала английский язык и психологию.

Си Цзиньпин очень привязан к семье. Он называет родителей «первыми и самыми главными учителями». Особое место в жизни политика занимает мать — в документальном фильме председатель КНР вспомнил, как она учила его «преданно служить своей стране». Ци Синь привела маленького сына в пяти-шестилетнем возрасте в книжный магазин и купила книгу о национальном герое, генерале Юэ Фэе. После возвращения она рассказала сыну, что мать Юэ Фэя сделала ему на спине татуировку из четырех иероглифов. Надпись гласила: «отдавать всего себя служению Родине». Будущий лидер Китая, отметил, что это же больно, на что родительница ответила: «Конечно, больно!». Эти слова Си Цзиньпин запомнил навсегда.

Увлечения Си Цзиньпина • В одном из интервью лидер КНР назвал чтение книг своим главным хобби. Неоднократно признавался в симпатиях русским писателям — большое впечатление на политика произвели книги Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого и М.А. Шолохова. • Си Цзиньпин любит футбол, бокс, хоккей, занимался буддистскими боевыми искусствами и дыхательной гимнастикой цигун.

Отношение к России

Си Цзиньпин не скрывает своих симпатий к России. Его первый государственный визит в 2013 году был именно в Москву. Россия для Пекина — ключевой геополитический союзник в противовесе западному влиянию и в построении многополярного мира. Лидер Китая характеризует отношения с Россией фразой «не союзники, но лучше, чем союзники».

В 2024 году президент Владимир Путин и председатель КНР подписали заявление «Об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху». Объемный текст занял более 30 страниц и детально зафиксировал направления сотрудничества. Стороны констатировали, что российско-китайские связи достигли «наивысшего уровня в своей истории», превосходят военно-политические союзы времен холодной войны и не направлены против третьих стран.

«Мы с президентом Путиным установили тесные рабочие контакты, а также глубокую личную дружбу. За прошедшие шесть лет мы встречались почти 30 раз. Россия для меня — самое посещаемое иностранное государство, а президент Путин — самый близкий друг и хороший коллега», — говорил Си во время поездки в Россию в 2019 году.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин Михаил Терещенко/РИА Новости

В 2024 году после переизбрания на пятый президентский срок Путин выбрал Пекин для первой заграничной поездки. В Поднебесной ему вручили орден Дружбы — российский президент стал первым мировым лидером, получившим эту награду.

Политолог Хачатурян отметил, что Си Цзиньпин, в отличие от своих предшественников, которые пытались выстраивать экономическое благополучие Китая с оглядкой на позицию США, ориентирован на развитие КНР с опорой на национальные интересы без оглядки на позицию гегемона.

Си Цзиньпин — левоцентристский политик, ориентированный на сохранение и преумножение благополучия своей страны при помощи последовательных преобразований, позволяющих, с одной стороны, повысить качество жизни населения, а с другой — стремится максимально выстроить эффективную систему управления, лишенную внешнего влияния. Михаил Хачатурян политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Он добавил, что подобная позиция лидера Китая безусловно выгодна России, однако все же стоит понимать, что Си Цзиньпин — прежде всего прокитайский, а не пророссийский политик. Он ставит во главу угла интересы Китая, и если эти интересы совпадают с внешнеполитическими и внешнеэкономическими интересами России, разумеется, на этой основе можно строить вполне прагматическое и взаимовыгодное сотрудничество. Если же в какой-то момент интересы Китая будут противоречить интересам России, китайское руководство вполне обоснованно предпочтет свернуть сотрудничество и перейти к противостоянию, считает Хачатурян.