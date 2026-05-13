От вампира до Бэтмена: лучшие роли Роберта Паттинсона

Британскому актеру Роберту Паттинсону исполнилось 40 лет. Он родился 13 мая 1986 года в Лондоне, отец будущей звезды Голливуда занимался импортом транспортных средств из США, а мать работала в модельном агентстве. Детство Паттинсона было бурным. В четыре года Роберт захотел учиться играть на гитаре и фортепиано, в шесть выступал в любительских постановках, а вступив в школьный возраст, начал проявлять полное равнодушие к учебе и интерес к футболу, видеоиграм и телесериалам.

В юношестве Паттинсон стал сниматься в качестве модели для британских журналов и брендов, играл на гитаре и выступал в пабах, подумывая о музыкальной карьере. В 13 лет начал играть в любительском театре — по совету отца, чтобы преодолеть застенчивость. Так он освоил актерское мастерство: профессионального образования Паттинсон не получил, поскольку когда собрался поступать в университет, ему предложили сняться в «Гарри Поттере».

Роберт Паттинсон прославился в 2000-е благодаря роли прекрасного вампира из киносаги «Сумерки» и потратил годы, чтобы выйти из образа, работая в сложном независимом кино.

