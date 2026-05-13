«Грозит до 10 лет»: певица Линда может лишиться свободы из-за спора о правах на песни Фадеева

Певица Линда стала подозреваемой по делу о мошенничестве в особо крупном размере из-за спора о правах на песни, которые, по версии следствия, юридически принадлежали Максиму Фадееву. После допроса в МВД артистка получила новый процессуальный статус, ей может грозить до 10 лет лишения свободы. Что известно о деле, позиции Фадеева и возможных последствиях — в материале «Газеты.Ru».

В чем суть

Певица Линда (настоящее имя — Светлана Гейман) стала подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил «Коммерсант». По данным издания, новый процессуальный статус она получила после допроса 12 мая в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве, куда изначально была приглашена как свидетель.

Как ранее сообщал источник ТАСС, поводом стал давний конфликт артистки с бывшим продюсером Максимом Фадеевым из-за песен «Ворона», «Песни тибетских лам» и других композиций, которые она исполняла.

По данным «Известий», вместе с Линдой к следователю доставили ее директора, саунд-продюсера Михаила Кувшинова, а также главу ООО «Профит» Дарью Шамову. Издание связывает задержание артистки с расследованием дела о мошенничестве, фигурантом которого стал гендиректор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов. Ему же принадлежит «Профит».

Журналистка Ксения Собчак рассказала, что рано утром 12 мая обыски прошли у Линды и Кувшинова, после чего оба находились на допросе. РЕН ТВ отметил, что певицу, ранее добровольно приходившую к следователю, на этот раз доставили «силой». По данным телеканала, следственные действия также прошли в «Профите».

По версии Собчак, Линду «подозревают в том, что вместе с директором «Профита» Дарьей Шамовой она подделала бумаги и переписала на себя права на треки, которые ранее были у продюсера Максима Фадеева». Около полуночи журналистка сообщила, что певицу отпустили после допроса.

Позиция Фадеева

На фоне следственных действий свою позицию озвучил продюсер Максим Фадеев.

«Мне жаль, что мы с Линдой оказались в этой точке. На протяжении 30 лет я пытался урегулировать этот вопрос мирно через ее представителей — Кувшинова, Черкасова (который сейчас в СИЗО), но результата это не дало», — написал он в Telegram-канале.

По словам Фадеева, речь идет не «о запретах и не о публичной войне», а всего лишь о защите его авторских прав. Он подчеркнул, что такие вопросы следует решать в правовом поле, а не через интервью у блогеров.

«Именно поэтому я выбрал в этой ситуации единственно возможный путь — законный. Я не хочу комментировать процессуальные действия и чьи-либо личные обстоятельства. Дальше правовую оценку этой ситуации должны дать следствие и суд», — заявил он.

Что говорят юристы

Пока следствие только разбирается в деталях, юристы уже оценивают возможные последствия для Линды. Как заявил бывший следователь прокуратуры, адвокат Вадим Багатурия, в случае доказанной вины по статье о мошенничестве в особо крупном размере наказание может быть серьезным.

«Если будет доказана ее причастность к этим преступлениям, то до 10 лет лишения свободы без нижней границы», — отметил он.

Также, по его словам, потерпевший вправе потребовать возмещения ущерба в гражданском порядке.

Другой эксперт, юрист Тимур Харди, считает, что ситуация может осложниться. В разговоре с «Газетой.Ru» он оценил вероятность изменения процессуального статуса певицы как высокую.

«Соучастие может быть разное. Например, она могла просто подписать документы, которые ей дали, не зная о преступном характере этих действий. В таком случае более строгую ответственность понесут исполнители — те, кто непосредственно совершил мошенничество. Вероятность перевода Линды из свидетеля в соучастники довольно высокая. Я бы оценил ее в 90%. Практика показывает, что свидетелей принудительно приводят на допрос лишь тогда, когда следствие уже предполагает, что этот человек на самом деле принимал участие в совершении преступного деяния», — рассказал Харди.

Он добавил, что многое будет зависеть от позиции продюсера Максима Фадеева. По словам юриста, Фадеев может как подтвердить подлинность своей подписи на документах, так и заявить о нарушении прав, а также обратиться в суд с гражданским иском о взыскании недополученных авторских отчислений.