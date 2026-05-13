Хватит показывать людям люкс, который они не могут купить

Китай давно объявил войну деструктивным блогам. Сначала там запретили треш, угар, пропаганду вульгарного поведения, драки в кадре, обжорство ради стримов. Это сделали задолго до того, как у нас взялись за треш-стримеров.

Потом пришла очередь коучей. Надо сказать, что здесь китайская инициатива запретить блогерам вести какие-либо образовательные курсы без соответствующих дипломов шла в ногу с нашей. Мы даже были, кажется, первыми, кто на уровне парламента заговорил о борьбе с этим видом прощелыг. Но у нас дальше обсуждения дело не пошло. Сначала кричали, что нельзя трогать научпоп — дескать, от запрета курсов от биолога без диплома пострадает общий уровень культуры. Потом некая поднявшаяся как по команде общественность затрещала о правах «инфопредпринимателей», а если по-русски, то инфоцыган, которые могли пострадать от запрета на марафоны и тренинги без дипломов. Последнее, что я помню, — сошлись на запрещении хотя бы гадалок с тарологами. Не запретить даже, а ввести требования сертификации, которую ворожеи с кофейной гущей, разумеется, не пройдут. Но и тут застряло.

А у китайцев не застряло, они полностью запретили блогерам просветительскую деятельность при отсутствии соответствующего диплома. Тут я китайцев тоже одобряю и с прошлого года слежу за тем, как они, а не мы, воплощают мою мечту немного обуздать коучеров и вебинаристов с марафонщицами. Правда, там до фальшивых литературоведов с психологами руки тоже не дошли, но уже прижучили аферистов, которые оказывают в блогах финансовые, юридические или медицинские услуги и проводят занятия для доверчивых бедолаг.

Однако китайцы на этом не останавливаются. Пока мы думаем, как бы не обидеть коучей по успешному успеху и прочих тарологов, в Китае приняли программу развития интернета «Цинлан», которая призвана минимизировать гуманитарные и социальные потери от действий блогеров — примерно в этом ее суть. Программа по выявлению контента, деструктивно влияющего на социальные и экономические привычки населения.

Понимаю, что звучит опасно. Напрашивается аналогия с акцией по борьбе против дегенеративного искусства. Кого признавать деструктивным? Где грань? Не получится ли, что скоро деструктивным признают любого, кто пишет что-то сверх отчетов о партсобрании?

В Китае тоже об этом думали, но меньше, так как там людей очень много: если слишком долго думать о мерах борьбы с вредным и опасным, может оказаться поздно.

Система Большого Брата, Великого китайского файрвола — все это уже есть давно. Китайцы пошли дальше и стали бороться с разлагающим воздействием блогеров, орудующих внутри безопасного интранета.

Повторяю, сама идея отсева деструктивного контента кажется мне сомнительной, но воплощение в Китае пока нравится. Компартия взялась за пропагандистов перепотребления, люксовой жизни, за производителей глянцевой картинки, к которой устремляются миллионы бедняков, теряя рассудок и растворяя личность в потоке навязанных потребительских установок. Применительно к Китаю речь вообще идет о сотнях миллионов людей, сведенных с ума обзорами люкса и распаковками. Шопоголизм как болезнь нации в КНР диагностировали еще в 2010-е. Вырвавшееся из коммунистического аскетизма население кинулось бездумно потреблять, не могло научиться копить, залезло в кредиты: уже к середине прошлого десятилетия компартии нечего было делать с таким населением — Пекин стал бороться с экономической моделью, при которой людям грозит обнищание из-за перепотребления ширпотреба.

Была ограничена реклама, запретили навязывание товаров, для монополиста AliExpress ввели жесткие правила и обязали иметь определенный процент копеечного товара в ассортименте, чтобы люди могли удовлетворять свои шопоголические потребности на мелочах, не влезая в долги: так государство перераспределило денежные излишки, люди понесли их не в сетевой ритейл монополисту, а на рынок недвижимости, в бизнес, в банки.

Сейчас компартия Китая начала борьбу с пропагандой дорогого потребления среди блогеров.

Чуть ли не каждый день в китайском интернете исчезают блогеры, которые показывали люксовые бренды, демонстрировали шик-блеск-красоту, продвигали установки на высокие запросы. И если сначала блокировались каналы с сотнями миллионов подписчиков, теперь руки у Большого Брата дошли до блогеров, у которых их менее десяти миллионов. По нашим меркам — сотни тысяч подписчиков. Так, деятели третьего ряда.

Кого блокируют? Тех, кто показывает жизнь, не доступную большинству китайцев: с дорогими брендами, частными джетами, полетами на шопинг в Европу.

Я встречала такую версию: в Поднебесной, несмотря на коммунизм, большое социальное расслоение, запрет на демонстрацию роскоши — вид цензуры, призванный скрыть неравенство.

Но мне кажется, что дело не в цензуре. У правительства КНР достаточно инструментов подавить любое недовольство неравенством, для этого необязательно отнимать у людей любимое развлечение. Наблюдение за богатыми и грезы о люксовой жизни стали не только в Китае, но и во всем мире, кроме Западной Европы, едва ли не главным развлечением. С точки зрения политической стабильности, Пекину было бы выгоднее оставить сотни миллионов китайцев наедине с мечтой о дубайских выходных и тысяче роз в постель по утрам. Нет, там что-то другое.

Кажется, власти Китая поняли, что население надорвалось в гонке за глянцевой картинкой.

Особенно остро стоит проблема в связи демографическим перекосом: женщин мало, потребности их высокие и в последние годы стали еще более завышенными из-за того, что блогеры велят китаянкам встречаться только с богачами. У них проблема: много молодых мужчин остаются без какого-либо шанса найти пару, потому что девушек мало, и почти все они ждут принца, как из блогов.

Нам бы не помешало в этой хотя бы части перенять опыт. Запретить контент под условным названием «девушки с Патриков».

Они сами, кстати, куда-то делись. Модифицировались. Явление потеряло актуальность в связи со, скажем, недостижимостью поставленной задачи. Но инфлюенсеры продолжают гнуть линию про тысячу роз, выходные на море и бренды в подарок. Сначала народ кинулся в эту гонку за мечтой, но, поняв ее недостижимость, опрокинулся во фрустрацию. Не знаю, правда, как отсеивать вредных пропагандистов недостижимого потребления от безвредных. Но делать что-то надо. Блокировка глянцевого Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) немного сбавила давление, но люди все равно остаются под прессом догмата роскоши. Человек не должен каждый день видеть призывы добиваться жизни, которой ему никогда не достичь: показное потребление, студийные фото вычурно богатых семей, полные роз багажники спорткаров и голые ноги красавиц, беззаботно закинутые на кресло частного джета. Даже если все понимают, что это фальшь и постановка, легче не становится.

Эллочка Людоедка окончательно выбилась из сил, соревнуясь с Вандербильдихой. Эллочку пора спасать.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.