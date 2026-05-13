«На Украине радовались и праздновали»: кто помог убийцам экс-депутата Рады Ильи Кивы

В Мособлсуде начались слушания с присяжными по делу об убийстве Кивы

Убийство бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы в Подмосковье совершили двое сотрудников украинских спецслужб, используя сведения его знакомого, считает следствие. В Мособлсуде начался процесс по делу о пособничестве — обвиняемому вменяют передачу данных о Киве и незаконный оборот оружия. Как готовилось преступление и что известно о его участниках — в материале «Газеты.Ru».

Суд

В Московском областном суде начались слушания по делу бизнесмена Араика Амирханяна, которого обвиняют в соучастии в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы.

Дело рассматривается с участием коллегии присяжных.

«После оглашения обвинительного заключения вновь заявил о своей непричастности к соучастию в убийстве Кивы, которого фигурант называет своим другом, что, по словам подсудимого, только опровергает версию следствия о том, что он помогал киллерам устранить беглого украинского депутата», — заявил собеседник ТАСС.

По его словам, суд также продлил Амирханяну меру пресечения на время рассмотрения дела. Сам предприниматель настаивал на рассмотрении дела именно с участием присяжных. Амирханяна арестовали в сентябре прошлого года.

Кто убил Киву

В суде подробно описали, как, по версии следствия, готовилось убийство Илья Кива. Прокурор заявил, что исполнителями были два неустановленных сотрудника украинской спецслужбы — именно они следили за Кивой и ждали удобного момента для нападения.

Ключевой фигурой, считает обвинение, стал Амирханян. По данным следствия, он передал сведения о месте проживания экс-депутата в России, его передвижениях и распорядке дня — фактически все, что позволило подготовиться к совершению преступления.

Мотив, как утверждает сторона обвинения, был личным: Кива не помог Амирханяну избежать наказания по уголовному делу. При этом, по словам прокурора, обвиняемый осознавал, чем может закончиться передача таких данных.

Показания дочери

Вслед за версией следствия в суде прозвучали показания близких погибшего. Дочь убитого экс-депутата — Екатерина Кива — рассказала, что не знала точного места, где жил ее отец в России.

«Я знала, что это территория Москвы или Московской области, я не знала никаких адресов его проживания до убийства… Мы поддерживали общение ежедневно по телефону. Он мог скинуть фотографии — природу или селфи в комнате, но вряд ли можно было определить по ним, где он живет. В 08:37 того дня я получила от него фотографию леса, ответила, что красиво, а вскоре увидела в новостях о том, что он умер», — рассказала она суду.

По ее словам, об обвиняемом Араике Амирханян она от отца не слышала. Отдельно Екатерина Кива заявила, что на Украине, по ее наблюдениям, на гибель политика отреагировали публично и жестко.

«В тот день, 6 декабря, на Украине отмечали день ВСУ. Я знаю, что они — СМИ и представители власти Украины — открыто радовались убийству отца, праздновали», — сказала она присяжным.

Она добавила, что ее отец был одним из немногих украинских депутатов, кто открыто выступал против действующей власти, из-за чего сообщения о возможных покушениях стали для него привычными — именно поэтому он решил уехать из страны.

Убийство Кивы

Илью Киву убили 6 декабря 2023 года в подмосковной деревне Супонево. Неизвестный подкараулил экс-депутата Рады во время прогулки и несколько раз выстрелил в него. Кива погиб на месте. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, среди версий сразу рассматривался заказной характер преступления и возможный украинский след.

Спустя несколько дней СБУ фактически взяла ответственность за произошедшее, рассказывал ТАСС бывший сотрудник украинских спецслужб Василий Прозоров.

Фигурант дела Араик Амирханян оказался под стражей в сентябре прошлого года. С тех пор его несколько раз переводили между следственными изоляторами, сейчас он находится в СИЗО-12 в Зеленограде, ближе к Мособлсуду, где идет процесс.