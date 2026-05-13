Мигранты устроили массовую драку на птицефабрике в Ленобласти. Причиной мог быть поцелуй

МВД: в драке на птицефабрике «Синявинская» в Ленобласти участвовали 60 человек

В Ленинградской области рабочие из Узбекистана и Бангладеш устроили массовую драку на птицефабрике «Синявинская». В конфликте участвовали около 60 рабочих, 20 из них попали в больницу, семеро находятся в тяжелом состоянии. В полиции рассказали, что конфликт начался после словесной перепалки. По данным местных СМИ, причиной побоища мог стать поцелуй.

Массовая драка

На птицефабрике «Синявинская» в поселке Приладожский Кировского района Ленинградской области накануне произошел крупный конфликт. Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в драке участвовали около 60 человек.

Рабочих разняли полицейские. Выяснилось, что медицинская помощь нужна каждому третьему участнику: 20 человек госпитализировали, семеро находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, конфликт начался со словесной перепалки между выходцами из стран Средней и Южной Азии , которая и переросла в массовое побоище.

В полиции сообщили, что сейчас правоохранители общаются с 12 иностранцами в возрасте от 21 до 39 лет — по данным ведомства, именно они проявили наибольшую активность в драке. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, уголовное дело пока не возбудили.

Причины и подробности

По данным 47news, конфликт начался днем 12 мая прямо во время рабочей смены: на птицефабрике «Синявинская» поссорились рабочие из Узбекистана и Бангладеш . Сначала дело ограничилось взаимными оскорблениями — как отметило издание, спорили на русском, поскольку на родных языках друг друга не понимали . Первую стычку тогда остановила служба безопасности.

Однако напряжение не спало. Среди сотрудников и местных жителей, отметили журналисты, обсуждают версию, что поводом могла стать личная обида: один из рабочих из Бангладеш, сторонник ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), якобы проявил симпатию к коллеге из Средней Азии и поцеловал того , это заметил отец последнего. После этого конфликт обострился.

Вечером участники вернулись к разборкам уже в общежитии на территории предприятия . По данным издания, в ход шли подручные предметы — камни, черенки от лопат и другой инвентарь.

По словам сотрудника предприятия, одной из причин стал языковой барьер.

«Две разные национальности, у каждого свои ценности. Друг друга не понимают. Языковой барьер», — заявил сотрудник фабрики.

Очевидцы утверждают, что в ход шли подручные предметы — палки, молотки и другой инвентарь. На место происшествия прибыли полиция, Росгвардия и медики.

«Четыре машины ОМОНа, Росгвардии, 10 машин скорой. За всю историю такого не было», — отметил сотрудник в разговоре с корреспондентом 78.ru.

«Принять меры к депортации»

Гендиректор птицефабрики Алексей Беляев от комментариев отказался. «Пока нет комментариев. Разбираемся», — заявил он 47news.

В ЛДПР сообщили изданию Daily Storm, что берут ситуацию с массовой дракой на птицефабрике под контроль и требуют проверки участников, в том числе на соблюдение миграционного законодательства . По словам пресс-секретаря ЛДПР Элеоноры Кавшар, особое внимание нужно уделить иностранным работникам предприятия.

«Касательно этого случая: необходимо проверить всех сотрудников фабрики из числа иностранных граждан на соблюдение трудового и миграционного законодательства и в случае выявления незаконно пребывающих принять меры к депортации», — сказала она.

Кавшар добавила, что партия намерена контролировать ход проверки по факту массовой драки и возможного хулиганства. По ее словам, в ЛДПР считают необходимым привлекать виновных к уголовной ответственности.

В партии также заявили, что в долгосрочной перспективе проблему можно решать за счет автоматизации и роботизации производств, а также увеличения доли российских работников.