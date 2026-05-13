Как платить налоги самозанятым в 2026 году: ставки, лимит дохода, ограничения

Полное руководство по самозанятости: что изменилось в 2026 году, советы юриста и финансиста

Самозанятость — специальный налоговый режим, который позволяет отчислять государству всего 4–6% от дохода и не сдавать налоговую декларацию. Хотя самозанятость широко востребована, она имеет свои ограничения, лимиты и подводные камни. Кто может стать самозанятым, как зарегистрироваться, какой налог платить и как не лишиться статуса — в материале «Газеты.Ru».

Что такое самозанятость и кому она подходит

Самозанятость — это специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), регулируемый законом от 27.11.2018 №422-ФЗ. Он позволяет гражданам получать доход от самостоятельной деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, уплачивая пониженный налог напрямую через приложение. Эксперимент по введению НПД продлен до 31 декабря 2028 года.

В беседе с «Газетой.Ru» финансовый советник, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова привела главные плюсы самозанятости для человека, работающего на себя:

* Низкая налоговая ставка. Нет обязательных страховых или пенсионных взносов, как у ИП.

* Простая регистрация и отчетность. Все ведется через приложение «Мой налог», не нужно сдавать декларации.

* Нет обязательных платежей, если нет дохода. Платите налог только с реально полученных денег.

* Легко совмещать с основной работой. Можно быть самозанятым, работая по найму, и платить налог только с дополнительного дохода.

* Не требуется касса и бухгалтер. Все максимально упрощено для обычного пользователя.

Кто имеет право стать самозанятым • граждане РФ, достигшие 18 лет; • несовершеннолетние с 14 лет — при наличии письменного согласия родителей, усыновителей или попечителей; с 16 лет — без согласия родителей в случае эмансипации либо вступления в брак; • граждане стран ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия) и Украины, имеющие право работать в РФ.

Этот режим особенно актуален для тех, кто только начинает работать на себя, хочет легализовать подработку или оказывать услуги без какой-либо сложной отчетности и больших расходов. Мария Ермилова финансовый советник, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова

У самозанятости есть ограничения:

* деятельность должна вестись самостоятельно, без наемных сотрудников по трудовым договорам;

* годовой доход не превышает 2,4 млн рублей;

* возможна только определенная деятельность: продажа товаров собственного производства, выполнение работ или оказание услуг.

Какая деятельность относится к самозанятости

* Оказание услуг: репетиторство, консультации, маникюр, парикмахерские и косметологические услуги, клининг, ремонт, IT-разработка.

* Выполнение работ: строительные и отделочные работы, монтаж, настройка оборудования.

* Продажа товаров собственного производства: выпечка, hand-made (вещи, созданные своими руками), мебель, одежда.

* Сдача в аренду жилой недвижимости: квартиры, дома, комнаты.

* Творческая деятельность: фото, видео, дизайн, копирайтинг.

* Курьерские услуги и доставка — при условии, что продавец выдал зарегистрированную онлайн-кассу.

Самозанятые не могут • перепродавать чужие товары,

• торговать подакцизными и маркированными товарами,

• добывать полезные ископаемые,

• сдавать в аренду коммерческую недвижимость,

• оказывать услуги текущему работодателю или бывшему (если с момента увольнения прошло менее двух лет).

Можно ли оформить самозанятость, если человек официально трудоустроен?

Такой вариант возможен. Можно иметь официальную работу в одной сфере деятельности и оформить самозанятость в другой. Например, человек официально работает переводчиком, а в свободное время дает частные уроки. Преподаватель оформлен по трудовому договору в вузе, при этом сдает квартиру и платит с дохода НПД. Ограничения существуют для госслужащих. Им разрешено быть самозанятыми только в случае сдачи в аренду жилого помещения, приобретенного для личных нужд.

Как оформить самозанятость

Процесс регистрации займет не более 10 минут, он не требует походов в налоговую, заполнения бумажных заявлений и оплаты госпошлины.

Самый популярный и простой путь — мобильное приложение «Мой налог» , официальный инструмент ФНС. Альтернативные варианты: личный кабинет на сайте ФНС, портал «Госуслуги» или уполномоченные банки.

Что необходимо для регистрации

1. Паспорт — приложение попросит доступ к камере, чтобы отсканировать лицо и разворот паспорта с фотографией. Потребуется моргнуть перед камерой для подтверждения личности.

2. Придумать четырехзначный пароль для входа в приложение.

3. Указать СНИЛС, актуальный номер телефона и адрес электронной почты.

4. Выбрать профиль деятельности, можно указать несколько сфер.

После отправки заявки статус самозанятого присваивается в течение нескольких минут, максимум — шесть рабочих дней. С этого момента вы обязаны формировать чеки на каждый поступивший доход.

Налоговые ставки и лимит для самозанятых

В 2026 году ставки НПД остались неизменными и зафиксированы до конца 2028 года:

4% — при получении дохода от физических лиц.

6% — при получении дохода от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Важно! Ставка применяется не к прибыли (разнице доходов и расходов), а ко всему входящему платежу от клиента. Расходы на материалы, аренду, рекламу не уменьшают налоговую базу. Именно поэтому порог в 2,4 млн рублей — это оборот, а не прибыль.

При регистрации государство дарит каждому самозанятому налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей. Эти деньги нельзя получить на карту — вычет автоматически уменьшает ставку налога при каждом начислении. С дохода от физических лиц ставка снижается с 4% до 3%, с дохода от юридических лиц и ИП — с 6% до 4%. Вычет расходуется до полного исчерпания лимита и повторно не предоставляется.

Что будет при превышении лимита дохода

Лимит в 2,4 млн рублей в год считается нарастающим итогом. Если ваш доход перешагнет эту отметку, то право на НПД аннулируется.

Последствия превышения:

* с дохода, превысившего лимит, нужно заплатить НДФЛ 13%, если вы физлицо, или налоги по другой системе, если вы ИП;

* вас автоматически снимут с учета как плательщика НПД;

* восстановиться на этом режиме можно будет только со следующего календарного года.

Формирование чеков

Самозанятые не сдают деклараций и не рассчитывают налог вручную. Процесс максимально автоматизирован.

При получении оплаты от клиента нужно открыть приложение «Мой налог», создать чек и передать его заказчику. Сделать это можно через мессенджер, по электронной почте или показав QR-код. Чек — обязательный документ, подтверждающий легальность вашей работы.

Как рассказал «Газете.Ru» юрист «Ребо Групп» Антон Борисов, чек — это не «бумажка для клиента», а главный юридический документ, подтверждающий доход и одновременно формирующий налог к уплате. Согласно закону № 422-ФЗ об НПД и разъяснениям ФНС, нужно формировать чек на каждый расчет независимо от способа оплаты: переводом на карту, наличными или через электронные кошельки, а сделать это можно через приложение «Мой налог» или интегрированный банковский сервис.

Если чек не сформирован, налоговая рассматривает это как сокрытие дохода; при первом выявленном эпизоде возможно доначисление налога и штраф 20% от незадекларированной суммы, при повторном нарушении — штраф до 100% от скрытого дохода плюс пени за каждый день просрочки. Антон Борисов юрист «Ребо Групп»

ФНС видит все сформированные чеки. Не позднее 12-го числа следующего месяца налоговая инспекция сама рассчитывает сумму НПД за прошедший месяц и присылает уведомление в приложение. Оплатить налог нужно строго до 28-го числа месяца, следующего за отчетным. Сделать это можно прямо в приложении картой или через банковское приложение по реквизитам из квитанции.

Изменения в законодательстве в 2026 году

Добровольное социальное страхование

С 1 января 2026 года начал действовать эксперимент по добровольному социальному страхованию плательщиков НПД. Это ответ на главную проблему самозанятых — уход на больничный без содержания. Теперь, уплачивая взносы в Социальный фонд России, можно рассчитывать на официальные выплаты по листку нетрудоспособности.

С 2026 года самозанятые могут уйти на больничный и получить выплаты, если зарегистрированы в СФР по добровольному страхованию, своевременно платят взносы минимум 6 месяцев и оформили электронный больничный через медицинскую организацию. Выплаты перечисляются на карту «Мир» после закрытия больничного. Если человек болеет не весь месяц, взносы за этот месяц платятся пропорционально «здоровым» дням. Мария Ермилова финансовый советник, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова

Как рассказала финансовый советник, самозанятые могут оформить договор с Социальным фондом России (СФР) и платить ежемесячные взносы (3,84% от выбранной страховой суммы — 35 тыс. или 50 тыс. рублей). Их можно перечислять помесячно или сразу за год через приложение «Мой налог». После 6 месяцев уплаты взносов они получают право на оплачиваемый больничный (70% от страховой суммы), после 12 месяцев — 100%.

Размер выплаты зависит от стажа:

* более 8 лет — 100% среднего заработка,

* 5-8 лет — 80%,

* менее 5 лет — 60%.

Больничный можно оформить при болезни, травме, карантине, уходе за больным членом семьи, протезировании и санаторном лечении после стационара. Если не болеть, через 18 месяцев взнос снижается на 10%, через 24 месяца — на 30%.

Усиление контроля за самозанятыми

Именно 2026 год стал показательным с точки зрения контроля. Государство внедрило несколько механизмов, которые напрямую влияют на работу самозанятых.

По словам Антона Борисова, налоговая служба стала пристальнее следить за самозанятыми, но главный фокус контроля сместился с рядовых исполнителей на схемы, где статус самозанятого используется для экономии на налогах и страховых взносах. Эксперт отметил, что между ФНС и Минтруда налажен обмен информацией о компаниях, которые массово переводят бывших сотрудников в самозанятые либо выстраивают сотрудничество с десятками исполнителей на условиях, фактически похожих на штатную работу: фиксированный график, единственный заказчик, стабильный месячный доход и подчиненность внутренним правилам.

В таких случаях налоговая инспекция рассматривает отношения как подмену трудового договора гражданско-правовым, и вместе с Рострудом формирует перечень «подозрительных» заказчиков, для которых риск доначислений НДФЛ, страховых взносов и крупных штрафов (до 100 тысяч рублей для юрлиц) наибольший. Антон Борисов юрист «Ребо Групп»

С 1 октября 2026 года вводится еще один жесткий критерий: более 160 часов работы в месяц на одного заказчика через платформу в течение полугода.

Это автоматически будут приравнивать к полной занятости с блокировкой возможности сотрудничества через цифровые платформы.

В целом в зону повышенного внимания, по словам юриста, попадают три вида нарушений:

* неотражение доходов в приложении «Мой налог»: деньги поступают на карту, но чек не формируется — это легко выявляется через анализ движения по счетам;

* использование НПД там, где закон его не допускает: признаки трудового договора, превышение лимита 2,4 млн рублей, запрещенные виды деятельности;

* систематическое игнорирование начисленного налога и штрафов, что при нынешнем порядке взыскания быстро приводит к блокировкам и списаниям.

Как снизить риски штрафов и взысканий

Если раньше недоимки по налогам с физлиц нужно было взыскивать через суд, то теперь действует упрощенный внесудебный порядок, рассказал Антон Борисов. С 1 ноября 2025 года этот механизм был расширен, а с 2026 года стал стандартной практикой. ФНС получила возможность списывать задолженности с самозанятых напрямую, без отдельного судебного решения. На практике это означает: не выдал чек — долг спишут принудительно.

По словам юриста, чтобы снизить риски санкций, необходимо:

1. Полностью «обелить» потоки: все доходы проводить через «Мой налог» и своевременно формировать чеки, особенно если работа ведется с одним крупным заказчиком или в связке с бывшим работодателем.

2. Внимательно отслеживать уведомления ФНС в приложении и реагировать на первые же требования: ошибку можно скорректировать, чек аннулировать задним числом, подтвердить возврат денег или представить пояснения — это часто снижает размер штрафа.

3. При несогласии с доначислением оперативно подать административную жалобу в вышестоящий налоговый орган и при необходимости обратиться в суд. Это не только дает шанс изменить решение, но и юридически ограничивает возможность бесспорного взыскания до рассмотрения спора.

Самозанятость в 2026 году остается выгодным инструментом с низкими ставками и простой отчетностью. Однако правила игры ужесточаются: недостаточно просто не превышать лимит в 2,4 млн рублей. Чтобы снизить налоговые риски, важно четко следовать ограничениям и фиксировать каждое поступление дохода.