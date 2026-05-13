Над Россией сбили почти 290 БПЛА. Военная операция, день 1540-й

ВСУ вновь атаковали АЗС в Энергодаре Запорожской области, произошел пожар, сообщил мэр Максим Пухов.
В аэропорту Жуковском ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация.
🔴Над Россией в период с 7:00 до 9:00 мск уничтожили 26 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Силы ПВО сбили БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской, Владимирской областями, Московским регионом и над акваторией Азовского моря.
В Орловской области ночью сбили два БПЛА, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
Аэропорт Чебоксаров вернулся к штатной работе, также ограничения сняты во Внуково и Домодедово, сообщила Росавиация.
❗️Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Астраханский газоперерабатывающий завод, возгорание будет устранено в течение нескольких часов, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.
«Угрозы загрязнения атмосферного воздуха на территории Астрахани не наблюдается. Жертв и пострадавших среди сотрудников завода нет», — отметил он.
🔴Один день боевых действий обходится Украине в $450 млн, заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига.
Боевые действия продолжаются 1540 дней — таким образом Киев потратил порядка $693 млрд, подсчитало украинское издание «Страна.ua».
В Курской области за прошедшие сутки сбили 110 украинских беспилотников, 119 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
В Псковской области объявлена беспилотная опасность, возможны ограничения в работе связи и интернета, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
❗Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
Над территорией ДНР за прошедшие сутки уничтожили четыре беспилотника ВСУ, сообщил штаб обороны республики.
Над Брянской областью ночью сбили 13 БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз.
В аэропортах Пскова и Череповца ввели ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.
Обвинения в коррупции против экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака поставили Владимира Зеленского в неловкое положение на фоне борьбы Киева за вступление в ЕС, пишет Associated Press.
❗Уничтожен БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
Расчет РСЗО «Град» 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» нанес артиллерийский удар по скоплению живой силы формирований ВСУ на Добропольском направлении, сообщило Минобороны РФ.
❗В Тамани Краснодарского края по нескольким адресам обнаружили обломки БПЛА, один человек пострадал, сообщил оперштаб региона.
В Ростове-на-Дону после отражения атаки беспилотников нашли обломки БПЛА, повреждены бытовые коммуникации, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В Одесской области Украины нанесен массированный удар по промышленной инфраструктуре, сообщила областная военная администрация.
❗В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий, пострадал один человек, сообщил оперштаб региона.
«На территории предприятия произошло возгорание оборудования. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.
⚡️Над Россией в период с 20:00 мск 12 мая до 7:00 мск 13 мая уничтожили 286 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Средства ПВО сбили БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областями, Краснодарским краем, Калмыкией, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Сегодня 1540-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.