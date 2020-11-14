Baza: телеведущий Дмитрий Хрусталев находится в реанимации из-за COVID-19
Максимс Краюшкинс
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Телеведущего Дмитрия Хрусталева госпитализировали в реанимацию больницы в Сестрорецке.
Как сообщает Telegram-канал Baza, у него диагностирован COVID-19.
Как сообщалось, за прошедший день в Москве госпитализировали 1480 инфицированных коронавирусом пациентов. К аппаратам ИВЛ в больницах Москвы подключены 385 человек.
Всего в столице зафиксировано 503 943 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 363 347 пациентов, скончались 7 712.
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