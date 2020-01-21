Королевский монетный двор Британии выпустил монету в честь группы Queen

В Великобритании Королевский монетный двор выпустил памятную монету в честь группы Queen. Об этом сообщается в Twitter монетного двора.

Монета стала первой из серии «Легенды музыки». Ее в видеоролике представил гитарист группы Брайан Мэй.

На одной стороне монеты изображена королева Братании Елизавета II, а на другой Queen.

Отмечается, что монета доступна в различных исполнениях и ее цена начинается от $17 и достигает $2623.