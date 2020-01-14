Фадеев соберет новое Serebro
Продюсер Максим Фадеев рассказал о том, что планирует собрать новую группу Serebro.
Об этом он сообщил в комментариях к одному из постов в своем Instagram. «Максим, будет новое «Серебро?» — спросила его подписчица. «Да», — кратко ответил ей Фадеев.
В октябре 2019 продюсер объявил о роспуске всех артистов своего лейбла MALFA, в том числе и созданной в 2006 году группы Serebro.
В декабре 2019 года Фадеев представил свой первый после реформы лейбла проект — группу INKI, выступающую в жанре «кей-поп».
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