Роспотребнадзор: артистов Мариинки на гастролях в Москве заразили стафилококком
Артисты Мариинского театра, которых ранее госпитализировали во время выступления в Москве, заразились золотистым стафилококком из-за заказанной в интернете еды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.
Как отмечается, кишечная палочка и золотистый стафилококк были обнаружены в образцах готовой продукции в цехе, в смывах с оборудования и рук повара.
Кроме того, энтеротоксин стафилококка нашли при проверке еды, которую употребляли пострадавшие артисты.
«Золотистый стафилококк выделен и у 10 сотрудников цеха», — говорится в сообщении.
Сообщается, в цехе нарушены санитарно-эпидемиологические требования.
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