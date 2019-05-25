Пригожин пообещал дочери Алсу фантастическую карьеру после скандала на «Голос. Дети»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что может устроить дочери Алсу Микелле Абрамовой «фантастическую карьеру», если такая просьба поступит от ее родителей, передает «Говорит Москва».

По его мнению, девочка очень талантлива и хорошо поет.

«Я готов ее поддержать, я абсолютно уверен, если Микелла не передумает, то шансы у нее фантастические, она очень талантливая», — заявил Пригожин.

Ранее Нагиев сделал заявление после бойкота дочкой Алсу спецвыпуска «Голоса».

О съемках дополнительного эпизода детского «Голоса» Первый канал объявил на фоне разгоревшегося скандала с победой дочери Алсу Микеллы Абрамовой, которая взяла первое место в шестом сезоне по итогам зрительского голосования. Экспертиза выявила накрутку голосов в пользу Микелы Абрамовой, после чего Первый канал аннулировал итоги шестого сезона детского «Голоса» и организовал специальный выпуск шоу.