Дочь Алсу и Ержан Максим вступили в переписку на фоне скандала с «Голосом»

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Занявший второе место в шоу «Голос. Дети» 12-летний певец Ержан Максим подружился с победительницей проекта, которой стала дочь Алсу Микелла Абрамова. Об этом сообщает teleprogramma.pro.

Как отмечается, для общения детей, которые участвовали в программе был создан специальный чат. Они продолжают в нем общаться и после окончания проекта. При этом результаты голосования не отразились на их хороших отношениях.

Подчеркивается, что Максим высказывается об Абрамовой доброжелательно.

Ранее проигравший дочери Алсу на «Голосе» мальчик высказался о ее победе.