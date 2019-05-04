Дочь Алсу и Ержан Максим вступили в переписку на фоне скандала с «Голосом»
Занявший второе место в шоу «Голос. Дети» 12-летний певец Ержан Максим подружился с победительницей проекта, которой стала дочь Алсу Микелла Абрамова. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Как отмечается, для общения детей, которые участвовали в программе был создан специальный чат. Они продолжают в нем общаться и после окончания проекта. При этом результаты голосования не отразились на их хороших отношениях.
Подчеркивается, что Максим высказывается об Абрамовой доброжелательно.
Ранее проигравший дочери Алсу на «Голосе» мальчик высказался о ее победе.