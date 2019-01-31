TMZ: звезду сериала «Империя» избили фанаты Трампа

Семья звезды сериала «Империя» Джусси Смоллетта рассказала о нападении на него, пишет TMZ.

В заявлении говорится, что это был «расистский, гомофобный акт ненависти».

Как отмечается, люди, которые избили актера, убегая кричали «MAGА Country» ( «Make America great again» — «Сделаем Америку снова великой», предвыборный лозунг президента США Дональда Трампа. — «Газета.Ru»).

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Подчеркивается, что после этого инцидента Смоллетт не будет молчать.

Ранее сообщалось, что избит звезда сериала «Империя».