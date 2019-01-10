Юрий Лоза раскритиковал Шнурова и Милонова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/219/11860219/20160516_gaf_rb12_045-pic905-895x505-27858.jpg">

Музыкант Юрий Лоза высказался о конфликте депутата Госдумы Виталия Милонова и певца Сергея Шнурова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, они оба являются «балбесами», и он не хочет лишний раз их пиарить. Он также добавил, что выступает против нецензурной лексики.

Реклама

«Матом филигранно пользуются помоечные бомжи за гаражом. Поэтому когда интеллигентный человек говорит мне: «я матом пользуюсь красиво», то я ему отвечаю: «также красиво матом пользуются помоечные бомжи!», — сказал Лоза.

Он также предложил выделить специальные места с ограничением по возрасту, в которых можно употреблять нецензурную лексику.

«Введите возрастной ценз на концерты, где можно материться, стоять голым на сцене, испражняться!», — заключил Лоза.

Ранее сообщалось, что Юрий Лоза обрушился с критикой на «Голубой огонек».