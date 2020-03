От Билли Айлиш до Оззи Осборна: музыканты отменяют концерты

Скорость и масштаб распространения пандемии коронавируса вынуждают музыкантов со всего мира отказываться от запланированных концертов и гастролей, лишая возможных заработков как самих артистов, так и организаторов.

Об отмене и переносе запланированных мероприятий с участием таких звезд, как Билли Айлиш, Post Malone, Tame Impala, Tool, Lynyrd Skynyrd, The Strokes, Zac Brown Band и Шер, сообщили два крупнейших концертных агентства — Live Nation Entertainment и AEG, к которым присоединились CAA, WME, Paradigm and UTA.

«В настоящее время мы коллективно рекомендуем отложить крупные мероприятия, запланированные до конца марта. Мы продолжаем настаивать на том, что небольшие мероприятия должны ориентироваться на распоряжения местных органов власти. Мы рады, что у нас есть запас гибкости, чтобы перенести концерты, фестивали и другие мероприятия должным образом, и надеемся скоро обеспечить поклонникам встречу с их любимыми артистами», — говорится в тексте официального заявления.

В коллективном обращении также отмечается, что руководители указанных компаний планируют создать специальный стратегический департамент по обеспечению безопасности в интересах музыкантов и слушателей.

Кроме того, распространение коронавируса стало причиной, по которой было решено отменить выступление Майли Сайрус на австралийском благотворительном фестивале Tour Bushfire Relief и перенести тур по Азии Аврил Лавин, который включал в себя концерты в Китае, Японии, Гонконге, Филиппинах и Тайване.

Под отмену также попал и ряд фестивалей. После сообщений о переносе на октябрь легендарного Coachella о решении отказаться от проведения своих мероприятий в этом году сообщили организаторы фестиваля электронной танцевальной музыки Ultra, который проходит в Майами, а также представители Tomorrowland Winter, обещавшие собрать более 100 диджеев со всего мира на альпийском курорте.

Об отмене выступлений в Париже из-за коронавируса сообщила и Мадонна. Мэрайя Кэри обошлась без упоминания коронавируса, объяснив отмену своего концерта в Гонолулу «ограничениями на путешествия».

Участники корейского бойз-бэнда BTS одними из первых среди звезд мирового уровня сообщили об отмене ряда намеченных концертов в Сеуле из-за коронавируса 27 февраля. На следующий день аналогичное решение приняла американская панк-группа Green Day, которая отказалась от концертов в странах Азии в рамках своего тура, где их сопровождали Weezer и Fall Out Boy. Свои выступления в Австралии, Японии и Новой Зеландии также отменили музыканты My Chemical Romance.

Организаторы концерта-воссоединения участниц групп Hole Кортни Лав и Мелиссы Ауф дер Маур, который должен был пройти в рамках профеминистского мероприятия «Уберите с моего тела запреты», также были вынуждены сообщить об отмене мероприятия.

Под отмену попала и церемония включения в зал славы рок-н-ролла групп Nine Inch Nails и Depeche Mode.

О полной или частичной отмене или переносе концертов сообщили коллективы Rage Against the Machine, Pixies, Slipknot, Testament, Guns'n'Roses, Machine Head, Papa Roach, Mayhem, The Who, Yes, Trivium, Beastie Boys, Bikini Kill, Kvelertak, Full of Hell, Foals, The National и New Order, а также Оззи Осборн, Мэрилин Мэнсон и Карлос Сантана.

Не стали исключением и российские поп-артисты — Филиппу Киркорову и Полине Гагариной пришлось отказаться от концертов в Прибалтике.

Пострадали и мероприятия других жанров. Так, в США были отменены все концерты в Метрополитен-опере, в Москве организаторы сообщили об отмене выступлений западных артистов в Светлановском зале ММДМ в рамках ХХ фестиваля «Триумф джаза», а дирижер Теодор Курентзис в Facebook сообщил, что не сможет выступить в Вене из-за ограничений на проведение массовые мероприятия.