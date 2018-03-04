Звягинцев остался без награды. «Оскар-2018»: LIVE

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Джейн Фонда и Хелен Миррен вышли объявлять лучшего актера. Отмечают, что в последнее время ко всем многочисленным изменениям в мире добавились и сдвиги во взаимоотношениях между мужчинами и женщинами.
Ожидаемый «Оскар», чего уж там. Дель Торо собрал, кажется, все возможные награды, среди которых, разумеется, «Золотой глобус», BAFTA и премия Гильдии режиссеров. Ну и он был фаворитом по мнению букмекеров.
Лучший режиссер — Гильермо дель Торо. Ура! Он напоминает, что сам является мигрантом, и говорит, что кино стирает все возможные границы. Похоже, «Хребты безумия» на большом экране в исполнении дель Торо мы все-таки увидим!
Суровый Кристофер Уокен (который, впрочем, никаким другим и не бывает) за кулисами «Оскара».
Под грустную песню вспоминают тех, кто умер в прошлом году. Это традиционная и самая печальная часть церемонии.
За лучшую музыку, конечно, обидно, потому что по-хорошему надо было давать Джонни Гринвуду из Radiohead, который на протяжении десяти последних лет сотрудничает с Полом Томасом Андерсоном, — и для «Призрачной нити» он написал просто фантастический саундтрек.
А «Оскар» за лучшую песню уходит «Remember Me» — композиция прозвучала в мультфильме «Тайна Коко».
В номинации «Лучшая музыка к фильму» одни заслуженные композиторы с множеством номинаций на премию Американской киноакадемии. А «Оскар» получает Александр Деспла за «Форму воды» — если учитывать «Глобус» и BAFTA, это даже закономерный выбор.
Церемонии «Оскара» год от года становятся все скучнее — и не только из-за какой-то неизбежности победы отдельно взятых фаворитов. Сокращается количество тем для шуток, а новые еще предстоит придумать и сделать так, чтобы никто на них не обиделся, кроме того, продюсерам надо обязательно учесть новые веяния — причем они могут появиться в любой момент, заставляя переписывать уже готовый сценарий, как было пару лет назад с «очень белой премией». В итоге стоит поразиться мужеству Джимми Киммела, который второй год мужественно берет на себя нелегкую работу — пытаться как-то расшевелить зажатую аудиторию и понравиться зрителям. Отдельную благодарность хочется выразить Киммелу за то, что он агитировал лауреатов говорить покороче или побыстрее. Не то чтобы это помогло сократить четырехчасовое шоу, но попытка засчитана.
Еще одна песня-номинант — «This Is Me» из мюзикла «Величайший шоумен», исполняет Кила Сеттл, сыгравшая в картине бородатую женщину Летти Латс. Это последняя из пятерки, осталось дождаться победителя в этой категории.
И «Оскар» за лучшую операторскую работу получает Роджер Дикинс, снимавший «Бегущий по лезвию 2049». Это долгожданная для него статуэтка, ведь эта номинация была 14-й в его карьере. Первая была в 1995-м году за «Побег из Шоушенка».
Награду прочили, разумеется, «Трем билбордам» Мартина Макдонаха. Сценарий там действительно выдающийся, Мартин — первоклассный драматург. Теперь же остается надеяться на то, что эта картина получит главную статуэтку, раз уж на звание лучшего режиссера Макдонах в этом году не претендует.
Статуэтку получает детективно-сатирический хоррор режиссера Джордана Пила «Прочь» — он же и написал сценарий. Он говорит, что более 20 раз прекращал работу над текстом, однако все равно возвращался к этому благодаря поддерживавшим его близким людям.
А теперь Николь Кидман объявляет номинантов в категории «Лучший оригинальный сценарий» и напоминает, что не стоит думать, что писать сценарий — легкое дело.
Награду за лучший адаптированный сценарий получает картина «Зови меня своим именем», поставленная по одноименному роману Андре Асимана.
Вот дошли и до главного тренда этого сезона — до противодействия харассменту. Вспомнили со сцены о движениях против сексуальных домогательств. На «Золотом глобусе» это все звучало как-то тверже. На «Оскаре» эту тему подняли впервые за два с половиной часа и проиллюстрировали небольшой нарезкой из интервью о сильных женских персонажах в кино.
Еще одна песня из соответствующей номинации — «Stand Up for Something», прозвучавшая в картине «Маршалл». Это биографический фильм о первом чернокожем судье Верховного суда и его первом деле. Рэп, в общем, к месту.
Игровая короткометражка — «Немое дитя», история о глухой девочке.
И «Оскар» уходит к фильму «Рай — это пробка на 405».
И действительно — они врываются в зал посреди фильма, да еще и с корзинками со сладостями. Киммел сообщает присутствующим, что они в прямом эфире «Оскара», зал восторженно реагирует аплодисментами. Ведущий церемонии с ухмылкой отмечает, что в кинотеатре чувствуется характерный запах кое-чего любопытного, так что закуски им придутся кстати. Один из зрителей кинотеатра объявляет новую номинацию. Лучший документальный короткометражный фильм.
Это потрясающе! Киммел предлагает многоуважаемым гостям церемонии пойти навестить кинозрителей «Китайского театра TCL», расположенного напротив. В кинозале установили скрытые камеры ночного видения, и теперь весь зал сможет посмотреть как отреагируют люди на своих кумиров из Голливуда. Вместо этого они бы просто смотрели фильм «Излом времени». Делается это все ради того, чтобы поблагодарить тех людей, которые ходят на фильмы в кино, потому что без них, по словам Киммела, ничего бы этого и не было.
Пока все ждут объявления победителей в основных номинациях, общественность в социальных сетях уже следит за любимой Дженнифер Лоуренс.
Лучший монтаж — «Дюнкерк». Третий «Оскар» за сегодня. Серьезная заявка на победу. Монтажер Ли Смит уверяет, что до того, как он поработал над картиной, она была мелодрамой. Шутит, наверное.
Лучшие визуальные эффекты — одна из немногих номинаций, в которую могут попасть блокбастеры. В этом году приз получает «Бегущий по лезвию 2049». Что ж, заслуженно.
Суфьян Стивенс с небольшим бэндом поет «Mystery of Love» из фильма «Зови меня своим именем» — легкую фолковую безделицу, полностью соответствующую своему названию.
За полнометражный анимационный фильм награду вручили как-то быстро. Впрочем, никто и не сомневался, что это будет «Тайна Коко». С выбором академиков трудно не согласиться — это действительно не только лучший мультфильм 2017 года, но и вообще одна из самых сильных лент за последнее время.
Лучшая анимационная короткометражка — «Дорогой баскетбол» Глена Кина и Коби Брайанта. Объявлявший победителя Марк Хэмилл активно бурчал себе под нос: «Только не скажи «Ла-Ла Ленд», только не скажи «Ла-Ла Ленд». Похоже, эта история забудется еще не скоро.
Официальный аккаунт «Оскара» в твиттере продолжает развлекаться. Теперь вопрос: сколько камер используется для трансляции «Оскара»? Если бы это спросили у зрителей из России, то они бы ответили: «Недостаточно». Но такого варианта ответа у них нет.
И «Оскар» получает — конечно Эллисон Дженни за «Тоню против всех». У актрисы пять премий «Эмми», а «Оскар первый.
А вот — претендентки на статуэтку за «Лучшую актрису второго плана»: Мэри Джей Блайдж («Ферма «Мадбаунд»), Эллисон Дженни («Тоня против всех»), Лесли Мэнвилл («Призрачная нить»), Лори Меткалф («Леди Берд»), Октавия Спенсер («Форма воды»).
Теперь Джимми Киммел и ко предлагают гостям отдых на озере Хавасу в штате Аризона
«Нелюбовь», к сожалению, проигрывает. А приз уходит «Фантастической женщине» чилийского режиссера Себастьян Лелио — букмекеры снова угадали. Похоже, это действительно будет самая предсказуемая церемония за последние годы.
Рита Морено, получившая «Оскар» за легендарную «Вестсайдскую историю», объявляет номинантов в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Ну что, Звягинцев или нет?!
Нам продолжают представлять песни из номинации «Лучшая песня к фильму». Сейчас это «Remember Me» из мультфильма «Тайна Коко».
Технические номинации продолжаются. «Оскар» за работу художника уходит к фильму «Форма воды».
И тут же «Дюнкерк» забирает статуэтку еще и за лучший звук. У картины уже два «Оскара», правда, оба технические. Заметим, что чаще всего в номинациях, связанных с монтажом звука, побеждают именно фильмы о войне. Здесь «Дюнкерк» Кристофера Нолана не стал исключением.
«Оскар» за лучший звуковой монтаж получает фильм Кристофера Нолана «Дюнкерк».
Джимми Киммел зачитывает «первую шутку, произнесенную на «Оскаре»: «Кристофер Пламмер — самый молодой номинированный актер». Пламмеру, если что, 88 лет.
Очень красивым роликом зрителей поблагодарили за то, что они уже 90 лет ходят в кино на фильмы, которые получают «Оскар».
Мэри Джей Бладж исполняет песню «Mighty River» из картины «Ферма «Мадбаунд». Это, кстати, первый случай в истории, когда артист номинирован и как актер, и как исполнитель песни.
Получает фильм «Икар» — о допинге в российском спорте. Большую роль в производстве ленты сыграл экс-глава российского «Антидопингового центра» Григорий Родченков.
Грета Гервиг (которая сама номинирована за свою «Леди Берд») и Лора Дерн объявляют победителя в номинации «Лучший документальный фильм».
Лучший дизайн костюмов — победителем стал фильм «Призрачная нить», историческая драма о модном бизнесе в послевоенном Лондоне 50-х годов. Для дизайнера Марка Бриджеса это третья номинация на «Оскар», и ничего удивительного в победе Бриджеса нет — он отличился еще во времена «Артиста». Кстати, по слухам, исполнивший в картине главную роль Дэниел Дэй-Льюис ради нескольких кадров с его руками крупным планом два года учился шить.
Не просто похожим, а неотличимым!
Как и ожидалось, «Оскар» за грим уходит «Темным временам» — так академики отметили труд тех людей, что сделали Гэри Олдмана похожим на Черчилля.
Твиттер Академии все не унимается и во время перерыва на рекламу предлагает зрителям угадать, сколько кристаллов было использовано в оформлении сцены на сегодняшнем мероприятии.
Кстати, на «Грэмми» в этом году всем проигравшим вручали утешительные призы в виде совершенно очаровательных щенков. Но Киноакадемия, кажется, настроена более серьезно.
Следующую номинацию объявит Галь «Чудо-женщина» Гадот и Арми Хаммер — призы за лучший грим и прически.
Актер выражает благодарность всем остальным получившим номинацию в этой категории, создателям «Трех билбордов», друзьям и жене. Поначалу он предложил включить секундомер — мол, я скажу быстрее всех. Но потом успокоился и начал всех благодарить и рассказывать истории.
Получает Сэм Рокуэлл — совершенно ожидаемо и заслуженно!
Виола Дэвис вышла объявлять победителя в категории «Лучший актер второго плана». Претендуют на статуэтку, напомним, Уиллем Дефо («Проект «Флорида»), Вуди Харрельсон и Сэм Рокуэлл (оба — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Ричард Дженкинс («Форма воды») и Кристофер Пламмер, заменивший Кевина Спейси в картине «Все деньги мира».
А тому, кто произнесет самую короткую благодарственную речь, вручат гидроцикл за $17 999. Блестящий, зеленый, твой.
Ведущий продолжает выпаливать шутки одну за одной. Он поблагодарил дель Торо за чудесную «Форму воды» и отметил, что «в этом году мужчины облажались настолько, что женщины начали встречаться с рыбами».
Главным качеством статуэтки «Оскара» Киммел назвал отсутствие у него пениса (а также то, что он «держит руки на виду») — вот и подоспели шутки про харассмент.
Главный мем «Оскара» прошлого года прибыла — на дорожке снимали Николь Кидман. В этом году актриса выбрала темно-синее платье с по-настоящему огромным бантом прямо на поясе, а для фотографии спрятала руки за спину. Напомним: на прошлой церемонии награждения американской киноакадемии Кидман отличилась тем, что аплодировала только ладонями. Позже она объяснила, что просто боялась повредить дорогие украшения, но смотрелось это феноменально.
Киммел сразу начинает с шутки по поводу прошлогоднего казуса. Говорит не вставать сразу, если произнесут ваше имя.
На сцене — ведущий церемонии Джимми Киммел.
Начинается основная церемония.
Появилась Эмма Стоун. В сети начинают посмеиваться над нарядом актрисы, которая в прошлом году взяла «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Ла Ла Ленд«и в этом явно решила «не париться». Ансамбль от Louis Vuitton немного напоминает комбо из домашних брюк с халатом, но о вкусах не спорят, особенно со стилистами кинопремий.
Гэри Олдман поговорил с репортерами о «Темных временах», где он сыграл Уинстона Черчилля (за что он должен в этом году получить, наконец, свой первый «Оскар», а в противном случае Академию пора распускать). Параллельно показали небольшой фрагмент видео, которое его супруга сняла в трейлере во время съемок картины: в нем актер в образе Черчилля исполняет танец Джеймса Брауна.
Интервьюеры напали на Грету Гервиг - режиссера киноленты «Леди Берд». Фильм стал режиссерским дебютом бывшей актрисы и уже собрал 5 номинаций на сегодняшнюю премию, в том числе и за лучшую режиссуру. Сегодня узнаем повезет ли новичкам.
Прибыла уже оскароносная, но все еще молодая актриса Дженнифер Лоуренс. Она заявила о временной паузе в своей карьере, но все еще продолжает ратовать за успех своего последнего фильма «Красный воробей». Уже многие шутят о том, что для хорошей рекламной кампании Лоуренс вместо привычного скромного стиля все чаще одевается в роковую женщину — золотое платье от Dior неплохо ей с этим помогает.
Вместе с Арми Хаммером позировал Тимоти Чаламет — 22-летний актер, который номинирован на лучшую мужскую роль. У молодого человека очень серьезные конкуренты - чего стоит Гэри Олдман в роли Уинстона Черчилля в «Темных временах». Чаламет сыграл еще в одном номинированном сегодня фильме «Леди Берд», но свою номинацию он получил за сенсационную драму «Зови меня своим именем».
Официальный оскаровский твиттер сегодня развлекается угадайками. Вот еще одна — сколько фанатов смотрят красную дорожку?
Осталось полчаса до начала церемонии. А пока вспомним старое. Кое-кто почти не изменился.
А вот и Гильермо дель Торо, чья «Форма воды» в этом году получила самое большое количество номинаций — целых 13 штук (в том числе в категориях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер»). Если мексиканец получит награду Академии, возможно, мы с вами все-таки увидим проект, который он пытается реализовать уже почти десять лет, — экранизацию «Хребтов безумия» Говарда Филлипса Лавкрафта, на которую студии все никак не решаются дать денег.
Приехала Марго Робби. У австралийской актрисы сегодня номинация на главную женскую роль в фильме «Тоня против всех», хотя победу в этой номинации пророчат Фрэнсис Макдорманд. Робби прибыла на ковер в белоснежном платье от Chanel в сопровождении своей мамы. Сегодня бренд объявил Робби своим амбассадором, поэтому выбор наряда вполне обоснован.
Британский актер Дениэл Калуя номинирован на «Оскар» за главную мужскую роль первого плана в фильме «Прочь». Калуя появился на дорожке вместе с почти полным актерским составом нового фильма от киностудии Marvel «Черная пантера», которому пророчат номинации на «Оскар» в следующем году.
По красной дорожке прошли и наши — режиссер Андрей Звягинцев и продюсер Александр Роднянский. В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» представлена драма Звягинцева «Нелюбовь», которая, правда, уже проиграла «Золотой глобус», но зато выиграла французский «Сезар». Соперники у «Нелюбви» — чилийская «Фантастическая женщина», ливанское «Оскорбление», «О теле и душе» из Венгрии и шведский «Квадрат».
На красной дорожке замечены Андрей Звягинцев и продюсер Александр Роднянский! Их «Нелюбовь», напомним, в этом году номинирована в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
С другой стороны, в Америке многим лента Макдонаха пришлась не по вкусу — мол, все показано не так, а снимал вообще англичанин.
По всем прогнозам, победить должны «Три билборда», которые уже разошлись на мемы. Но у «Формы воды» тоже есть шансы на приз — впрочем, как и у остальных семи картин.
Ну и пока звезды продолжают идти по красной дорожке, напомним, что на главную статуэтку претендуют девять фильмов: «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино, «Темные времена» Джо Райта, «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Прочь» Джордана Пила, «Леди Берд» Греты Гервиг, «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона, «Секретное досье» Стивена Спилберга, «Форма воды» Гильермо дель Торо и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха. Кстати, вручать ее будут снова Уоррен Битти и Фэй Данауэй, которые в прошлом году все перепутали и сначала назвали лучшим фильмом «Ла-Ла Ленд».
В ярко-красном платье появилась Эллисон Дженни — актриса номинирована на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Тоня против всех» и уже собрала в этой номинации призы, кажется, едва ли не всех возможных премий. В общем, главный фаворит этой церемонии.
Патрик Стюарт поздравляет Скотта Фрэнка, Джеймса Мэнголда и Майкла Грина за номинацию на лучший адаптированный сценарий. Речь идет о фильме «Логан», последнем сольнике о Росомахе, в котором Стюарт вернулся к одной из самых известных своих ролей — профессора Чарльза Ксавье.
В общем, уже можно констатировать, что «блэкаута», как на «Золотом глобусе» или BAFTA, на «Оскаре» не случилось. Платья на актрисах самые разнообразные, но актеры в строгих смокингах.
На красной дорожке высадился целый десант «Звездных войн», которых в основных номинациях нет, но в технических «Последние джедаи» присутствуют. В дополнение к Марку Хэмиллу пришла и актриса Келли Мэри Тран (она сыграла Роуз Тико), которую репортеры долго пытали относительно ее впечатлений от всего на свете.
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На красной ковровой дорожке ожидается телеведущий Райан Сикрест, который будет вести трансляцию для телекомпании E!. Его работа скорее всего будет затруднена после того, как ведущего обвинили в сексуальном харассменте. Неделю назад бывший стилист Сикреста Сьюзи Харди рассказала порталу Variety о домогательствах, но ведущий отрицает все обвинения. Посмотрим будут ли с ним общаться коллеги.
Разумеется, не обойдется без отдельной акции и на «Оскаре»: многие актеры появятся с оранжевыми значками в знак протеста против свободной продажи оружия в США. На значках изображен американский флаг в оранжевом цвете. Они распространяются через сайт Everytown, созданный инициативной группой, основанной учениками школы Марджори Стоунмен Даглас во Флориде. 14 февраля Николас Круз застрелил там 17 человек.
В Лос-Анджелесе тем временем началась красная дорожка «Оскара» — непременная часть почти любой церемонии награждения кого-либо чем-либо. На красной дорожки звезды кино и прочие гости в обычном состоянии демонстрируют улыбки и дорогие наряды многочисленным светским фотографам, а также вовсю комментируют предстоящее мероприятие. Но, например, на красной дорожке «Золотого глобуса» в этом году можно было наблюдать все оттенки черного — так гости премии (второй по значению в киномире) выразили свое отношение к харассменту.
Как и в прошлом году, ведущим «Оскара» станет комик Джимми Киммел, наиболее известный по собственному вечернему шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» на телеканале ABC.
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Церемония вручения «Оскаров» с 2002 года проводится в голливудском театре «Долби» (раньше он назывался «Кодак» по названию спонсора). Там всего 3,4 тысячи мест — напомним, что Американская киноакадемия насчитывает более 6 тысяч членов. Ну и не стоит забывать о номинантах, не все из которых являются академиками.
В России несколько лет прямых трансляций не было, только Первый канал на следующий день (в этом году в ночь на 6-е марта, в 1.00) показывал укороченную версию. Так что даже о эпохальном событии — долгожданном награждении Леонардо ДиКаприо — мы как бы узнали с опозданием (на самом деле нет — спасибо интернету).
Нелишним будет напомнить, что «Оскар» в этом году юбилейный — он будет вручаться в 90-й раз. В 1929-м это был скромный голливудский междусобойчик, но потом его церемонию начали транслировать по радио, в 50-е — по телевидению, и сейчас «Оскара» ежегодно смотрят в 200 странах.
Добрый вечер! «Газета.Ru» начинает прямую трансляцию церемонии вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». Гости начали собираться уже в 2.30 по московскому времени, а основная часть мероприятия стартует в 4 часа утра.