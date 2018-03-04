Звягинцев остался без награды. «Оскар-2018»: LIVE

Церемонии «Оскара» год от года становятся все скучнее — и не только из-за какой-то неизбежности победы отдельно взятых фаворитов. Сокращается количество тем для шуток, а новые еще предстоит придумать и сделать так, чтобы никто на них не обиделся, кроме того, продюсерам надо обязательно учесть новые веяния — причем они могут появиться в любой момент, заставляя переписывать уже готовый сценарий, как было пару лет назад с «очень белой премией». В итоге стоит поразиться мужеству Джимми Киммела, который второй год мужественно берет на себя нелегкую работу — пытаться как-то расшевелить зажатую аудиторию и понравиться зрителям. Отдельную благодарность хочется выразить Киммелу за то, что он агитировал лауреатов говорить покороче или побыстрее. Не то чтобы это помогло сократить четырехчасовое шоу, но попытка засчитана.