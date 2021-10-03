Венгерская ГТС: транзит газа через Украину возобновлен

Транзит российского газа в Венгрию через территорию Украины возобновили. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на венгерскую газотранспортную систему (ГТС).

По данным на 22:00 по московскому времени, через приграничный пункт «Берегово» перекачивается более 200 тысяч кубометров в час.

Ранее агентство написало со ссылкой на ГТС Венгрии, что «в воскресенье транзит на венгерско-украинской границе отсутствует вообще».

При этом на сайте компании «Оператор ГТС Украины» опубликованы данные, согласно которым в субботу, 2 октября, объем топлива, перекаченного в Венгрию через украинскую приграничную газоизмерительную станцию «Берегово», составил 2,31 млн. куб. м.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход Украины.

Новый контракт на поставку газа между Россией и Венгрией сроком действия до конца 2036 года был заключен 27 сентября. В соглашении есть возможность пересмотра условий через 10 лет.