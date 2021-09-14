Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Бывший президент ФИФА: Россия сильна, а многие люди не очень любят сильные государства 05:31
Синоптик рассказал, наступит ли в Москве настоящее бабье лето 05:28
Билялетдинов рассказал, кто может заменить Фернандеса в сборной России 05:23
Политолог объяснил, почему слова Зеленского о защите Запада оскорбили Макрона и... 04:59
В левой партии ФРГ заявили о необходимости альтернативы НАТО при участии... 04:57
Легкий танк «Спрут» сбросили с вышки для проверки прочности машины 04:46
Экс-теннисист Чесноков о победе Медведева на US Open: он пошел против всех 04:32
Подозреваемые в убийстве девушки из-за денег задержаны в Воронеже 04:27
Экс-игрок «Ливерпуля» Каррагер сделал выбор между Роналду и Месси 04:22
Российские ученые обнаружили «эликсир молодости» в сибирской пихте 04:15

SWIFT: рубль вошел в список популярных мировых валют

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Впервые с 2016 года российский рубль вошел в топ-20 популярных мировых валют. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию системы межбанковских переводов SWIFT.

Рубль занял 20-е место с долей в международных расчетах в 0,18%. В лидирующей позиции находится американский доллар (39,38%), за ним следует евро (38,43%), на третьем месте — британский фунт стерлингов (5,99%).

В пятерку также вошли восточные валюты: японская йена и китайский юань.

Попаданию рубля в этот ТОП способствовало активное продвижение его Россией в качестве средства международных расчетов с торговыми партнерами, полагает специалист «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Также на фоне отказа многих государства от американской валюты ее процентное содержание уменьшается в общем объеме международных платежей. Это дает дорогу национальным валютам.

Ранее аналитик заявил, что евро может укрепиться до 90 рублей по итогам заседания ЕЦБ. В рамках программы QE регулятор выкупает финансовые активы, взамен вливая дополнительные деньги в экономику.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Штрафы в корзину: Генпрокуратура пришла к владельцам дорожных камер
Автомобилистам списали 4,5 млн штрафов за нарушения ПДД
Все беглецы из изолятора в Истре пойманы
Сбежавшего из подмосковного ИВС Александра Мавриди задержали в Москве
Управляемый дефицит: почему цена газа бьет рекорды и когда это кончится
Газ в Европе будет дорогим всю зиму
Сход против мигрантов в подмосковном поселке завершился после появления главы округа
Депутат Рады назвал условие Москвы для встречи Путина и Зеленского
В России предложили обязать работодателей предоставлять три выходных после вакцинации
NI: США не могут позволить себе игнорировать «уловку» России с «Северным потоком — 2»
Новости и материалы
Бывший президент ФИФА: Россия сильна, а многие люди не очень любят сильные государства
Синоптик рассказал, наступит ли в Москве настоящее бабье лето
Билялетдинов рассказал, кто может заменить Фернандеса в сборной России
Политолог объяснил, почему слова Зеленского о защите Запада оскорбили Макрона и Меркель
В левой партии ФРГ заявили о необходимости альтернативы НАТО при участии России
Легкий танк «Спрут» сбросили с вышки для проверки прочности машины
Экс-теннисист Чесноков о победе Медведева на US Open: он пошел против всех
Подозреваемые в убийстве девушки из-за денег задержаны в Воронеже
Экс-игрок «Ливерпуля» Каррагер сделал выбор между Роналду и Месси
Российские ученые обнаружили «эликсир молодости» в сибирской пихте
Теннисист Медведев рассказал об эмоциях после поздравления Путина с победой в US Open
Нацразведка США опровергла статус Афганистана как наибольшей террористической угрозы
В Минфине рассказали о шоковом сценарии энергоперехода
Митрополит Митрофан — о российских футболистах: Господь с такими людьми не пойдет
Комментатор Генич — о Салиховой: я бы ее прибил, если бы она была моей женой
Теннисист Медведев рассказал о своем отношении к Дзюбе
Пушков рассказал, как Азаров «удачно затроллил» Зеленского сравнением с Лукашенко
Минздрав назвал пять правил приема антибиотиков
Все новости
«Тут не до отдыха и развлечений. Мы просто пытаемся выжить»
Афганцы — о том, как изменилась их жизнь при власти талибов*
Корейский «Томагавк»: КНДР испытала новую крылатую ракету большой дальности
Эксперты оценили угрозу миру от новой ракеты Ким Чен Ына
История куколда. В российском учебнике нашли порно
Минпросвещения пересмотрит заключения экспертов по учебнику со ссылкой на порносайт
«Люди говорят, что сожгут к чертовой матери эту общагу»
Жители подмосковного села собрались на сход, требуя наказать убийц женщины
«Он же ребенок наркоманов»
СК завел дело из-за видео с привязанным в больнице к стулу трехлетним детдомовцем
«Морила голодом и сажала на цепь за воровство еды из холодильника»
Суд арестовал петербурженку, державшую детей на цепи
Афганистан, кино, тату и бардовский свитер: 70 лет Розенбауму
В Испанию разрешили летать. Но туристов туда не пустят
Россия возобновит авиасообщение с Испанией и еще тремя странами с 21 сентября
РПП, тюрьма и зумеры: три новых российских сериала, которых стоит дождаться
Что интересного показали на фестивале телесериалов «Пилот» в Иванове
Для избранных: Mercedes-Benz и BMW взвинтят цены
Немецкие автокомпании намеренно ограничат продажи автомобилей
«Может быть, это борьба с неонацистами?»
Москва потребовала от Праги точной информации о задержании россиянина
США испытали «машину для убийства» с дефектом
Почему Пентагон во время испытаний использовал прототип ракеты EKV, от которого хотел отказаться
Роботы сразились с людьми на учениях
Россия впервые применила боевых ударных роботов на маневрах «Запад-2021»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях