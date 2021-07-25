Пушков оценил «экзотические» сценарии Киева по борьбе с «Северным потоком — 2»

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале планы Киева по борьбе с газопроводом «Северный поток — 2», а также будущей загрузкой украинской ГТС.

По его словам, Украина отрабатывает «экзотические сценарии».

«<...>от фантазий насчет ее заполнения газом из Катара до готовности бить пенальти. На вопрос — кому, куда и зачем, ответов нет. Просто бить пенальти в белый свет, как в копеечку, потрясая в вечном негодовании кулаками. Очень по-киевски», — написал сенатор.

21 июля Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук рассказал, как Украине сохранить стабильность газотранспортной системы (ГТС) после достройки трубопровода «Северный поток — 2». По его словам, для этого Украине необходимо стать газовым хабом для Европы, используя другие газопроводы.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.