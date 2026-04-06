Более десяти стран хотят отправить своих граждан в космос при помощи РФ

Vladimir Baranov/Global Look Press

Больше десяти стран мечтают и готовы отправить в космос своих граждан с помощью российских технологий. Об этом рассказал ТАСС глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

«Больше 10 стран готовы и мечтают также сделать из своих граждан национальных лидеров и популярных космонавтов благодаря российским технологиям», — сказал он.

Баканов отметил, что это будет возможно после развертывания Российской орбитальной станции (РОС). Ее первый модуль запустят в 2028 году.

4 апреля профессор института №6 «Аэрокосмический» Московского авиационного института, доктор технических наук Александр Белявский рассказал «Газете.Ru», приходящая на смену МКС Российская орбитальная станция будет устроена так же, как корабли из фильма «Чужой», а управлять этой станцией по большей части будет андроид. По словам Белявского, новая станция будет не пилотируемой в классическом понимании.

Ранее глава Роскосмоса рассказал о совместных лунных проектах России и Китая.

 
Теперь вы знаете
Какие мультфильмы посмотреть с ребенком: более 20 идей для малышей и дошкольников
