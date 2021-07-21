Меркель обсудила с Путиным «Северный поток – 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили транзит газа через Украину и газопровод «Северный поток – 2». Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

«Телефонный звонок касался выполнения минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины», — говорится в сообщении.

Помимо этого, стороны обсудили вопросы двухсторонних отношений.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Соединенные Штаты и Германия достигли соглашений по вопросам газопровода «Северный поток — 2», согласно которой ФРГ обязалась принимать меры, в том числе добиваться санкций против России, если Москва будет ограничивать поставки энергоносителей. Также, по словам Нуланд, Германия будет поддерживать продление соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной.

При этом недавняя встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена не принесла решения по основному спорному вопросу германо-американских отношений — «Северному потоку — 2». На это указала сама Меркель, заявив, что Берлин и Вашингтон по-разному смотрят на проект, но сходятся во мнении относительно будущей роли Украины в поставках газа.