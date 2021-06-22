Капитализация Microsoft достигла $2 трлн

Рыночная капитализация американской корпорации Microsoft достигла $2 трлн. Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

Таким образом, Microsoft стала одной из двух компаний с капитализацией выше $2 трлн (еще одна — корпорация Apple).

Ранее стало известно, что американская компания Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 10 Home and Pro 14 октября 2025 года. Операционная система Windows 10 была выпущена в 2015 году, после чего Microsoft заявляла, что это будет «последний Windows», который будет постоянно обновляться.

Также СМИ называли дату презентации Windows следующего поколения.