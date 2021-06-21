Великобритания ввела санкции в отношении Белоруссии

Великобритания включила несколько высокопоставленных белорусских чиновников и юридических лиц в санкционный список, в знак солидарности с союзниками. Об этом пишет Reuters.

«Великобритания, параллельно с США, Канадой и ЕС, ввела санкции против семи физических лиц и одного юридического лица со стороны белорусского режима в ответ на задержание журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги после незаконной переадресации рейса Ryanair FR4978 в мае 2021 года», — сказано в заявлении британского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Великобритания включила в список еще 4 физических лица и одно юридическое лицо «в ответ на продолжающееся подавление демократии и прав человека в Белоруссии президентом страны Александром Лукашенко и его режимом», подчеркнули в Форин-офис.

Ранее ЕС объявил о вводе четвертого пакета санкций против Белоруссии.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега, после чего ее арестовали в Белоруссии на два месяца.

Инцидент вызвал международный скандал. Постоянные представители 27 стран – членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.