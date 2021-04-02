ЦБ отозвал лицензии у «Геобанка» и «Майкопбанка»

2 апреля 2021 года Банк России отозвал лицензии у коммерческого банка «Геобанк» (Москва), у АО «Майкопбанк» (Майкоп), а также у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО). Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.

В сообщении регулятора отмечается, что по данным проверки, «Генбанк», который занимал 354-е место в банковской системе Российской Федерации по величине активов, на сегодняшний день полностью утратил собственные средства. Также организация нарушала федеральные законы о регулировании банковской деятельности. За прошедший год в отношении данного банка было применено немало ограничений, в частности связанных с привлечением денежных средств вкладчиков.

По данным ведомства, «Майкопбанк» значился на 321 месте. В отчетности банка было замечено занижение величины резервов на возможные потери, кроме того, было зафиксировано завышение стоимости на имущество. Это было сделано для того, чтобы улучшить финансовые показатели, что в дальнейшем способствовало скрытию реального положения. Также около половины кредитного портфеля данной организации составляли проблемные ссуды. «Майкопбанк» получал неоднократные предупреждения о проблемах и вводил ограничения.

РНКО «РИБ» была обвинена в нарушении федеральных законов и требований нормативных актов ЦБ. Специализацией данной организации являлось обслуживание нелегальных казино и букмекерских контор.

Ранее Банк России 26 марта отозвал лицензию у коммерческого банка «Мегаполис», зарегистрированного в Чебоксарах.