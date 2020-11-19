Россия проведет высокоскоростной интернет в Арктику

Россия обеспечит Арктику интернетом за ₽65 млрд рублей . Об этом сообщает РБК, ссылаясь на гендиректора ФГУП «Морсвязьспутник» Андрей Куропятников и глава группы компаний «Управление перспективных технологий» (УПТ)

Контракт на строительство был подписан еще в 2019 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, запуск первого космического аппарата «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в Арктике намечен на февраль 2021 года.

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