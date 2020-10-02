Власти Петербурга рекомендуют работодателям перевести сотрудников на удаленку

Власти Санкт-Петербурга рекомендуют работодателям перевести часть сотрудников на удаленный режим работы. Соответствующие изменения в постановление о борьбе с коронавирусом внес губернатор города Александр Беглов, сообщает петербургская администрация.

В частности, перевести на удаленную занятость следует сотрудников, которые не участвуют в обеспечении функционирования организации, отмечается в сообщении. Дистанционную работу также следует сохранить для тех, кто уже работает из дома.

Жителям города старше 65 лет рекомендовано не покидать дом без необходимости, указано в постановлении. Власти призывают граждан и организации соблюдать меры защиты от коронавируса и использовать средства индивидуальной защиты.

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