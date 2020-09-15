Россия и Белоруссия обсуждают условия предоставления кредита Минску в $1,5 млрд

Заместитель министра финансов Белоруссии Андрей Белковец заявил, что Москва и Минск приступили к переговорам по условиям и срокам предоставления финансового кредита правительством России правительству Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Предполагается предоставление финансового кредита правительства России. Средства финансовых кредитов всегда зачисляются на счета министерства финансов», — сказал он.

Замминистра добавил, что сроки и ставки пока невозможно назвать, стороны находятся в процессе переговоров. При этом Белковец отметил, что ранее предоставленные финансовые кредиты были долгосрочными и под льготную, относительно стоимости коммерческих заимствований Белоруссии, ставку.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о предоставлении кредита на $1,5 млрд.

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