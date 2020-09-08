Госдеп призвал Германию пересмотреть отношение к «Северному потоку — 2»

Германии нужно пересмотреть отношение к российскому проекту «Северный поток — 2», написала официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.

«Как уже многие европейские лидеры говорили в последние дни: сейчас пришло время, чтобы Германия пересмотрела свое сотрудничество с Россией по «Северному потоку — 2», — говорится в сообщении.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что готов поддержать остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Навальный находился в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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