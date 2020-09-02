Кабмин выделил 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет в регионы направят 34,3 млрд руб. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Как отмечается, дополнительное финансирование понадобилось в связи с увеличением числа детей, родители которых имеют право на выплаты. Так, получать пособия сейчас могут свыше 3 миллионов человек.

Как уточняется, размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Данная сумма равна примерно 5,5 тыс. рублей в месяц, более точная сумма зависит от конкретного региона.

Глава государства Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах с 1 января 2020 года на детей в возрасте с 3 до 7 лет. Данные пособия могут получить семьи с низкими доходами.

Ранее правительство упростило оформление пособий на детей от 3 до 7 лет, отменив необходимость предоставлять с ноября сведения об алиментах.