США расширили санкции против Венесуэлы
США расширили санкции в отношении венесуэльских властей. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно новому расширению, в список вошли трое мексиканских граждан.
Кроме того, под ограничительные меры попали восемь компаний, а также два нефтяных танкера.
Однако, при этом, из списка санкций были исключены два танкера и две компании.
21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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