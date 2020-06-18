США расширили санкции против Венесуэлы

США расширили санкции в отношении венесуэльских властей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно новому расширению, в список вошли трое мексиканских граждан.

Кроме того, под ограничительные меры попали восемь компаний, а также два нефтяных танкера.

Однако, при этом, из списка санкций были исключены два танкера и две компании.

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

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