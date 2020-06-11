В Подмосковье открывают летние веранды в кафе и ресторанах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире канала «Россия-1» сообщил, что летние веранды в кафе и ресторанах региона будут открыты с 12 июня.

Однако, по словам Воробьева, разрешить работу торговых центров пока не получится. Губернатор рассказал, что главный санитарный врач страны не позволяет полностью возобновить торговлю из-за опасности распространения коронавируса.

«Это нас беспокоит, и мы в хорошем смысле воюем с главным санитарным врачом, потому что каждый делает свою работу», — отметил Воробьев.

Он добавил, что с 15 июня откроются музеи, а поликлиники вернуться к нормальной работе.

Ранее стало известно, что стоматологические кабинеты откроются в Московской области 15 июня.