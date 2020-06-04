Лукашенко потребовал снизить экономическую зависимость от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового премьер-министра Романа Головченко диверсифицировать рынки сбыта, чтобы снизить экономическую зависимость от России, пишет Sputnik Беларусь.

«Проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки», — сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул необходимость «серьезных подвижек» в этом направлении. Он также отметил, что Белоруссия должна защищать собственный рынок.

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