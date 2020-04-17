Нефть WTI обновила антирекорд 2002 года

Цена на нефтяную смесь WTI упала и приблизилась к показателям 31 января 2002 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.06 мск, стоимость фьючерсов снизилась на 4,28%, до $19,02 за баррель, за минуту до этого показатель составил $18,96 за баррель. Ранее цена на WTI опустилась ниже $19 за баррель 31 января 2002 года.

В то же время цена фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,86% и составила $28,07 за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. 12 апреля министры экономики ОПЕК+ пришли к соглашению по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.

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