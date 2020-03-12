В Минтруде рассказали об упрощении системы выплат на детей
Глава Минтруда Антон Котяков рассказал об усовершенствовании системы выплат на детей. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, порядок осуществления платежей по детскому пособию будет максимально упрощенным и единым для всей России.
Ежемесячная денежная выплата будет распространяться на семьи с детьми от 3 до 7 лет с доходами за чертой прожиточного минимума. Пособие будет выплачиваться с 1 июля 2020 года.
Как заявил Котяков, в любом регионе для оформления материальной поддержки граждане могут подать необходимые документы в электронном виде или обратиться в отделение МФЦ.
Министр отметил, что впервые региональные меры материальной поддержки обеспечены технически на федеральном уровне.
Котяков добавил, что в семьях, где есть несколько детей от 3 до 7 лет, пособие будет начисляться за каждого ребенка.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Реформа власти и соцполитика: какие изменения ждут Конституцию
— Путин заявил о готовящемся упрощении процедуры получения соцпособий
— Путин назвал сроки начала оформления новых пособий на детей