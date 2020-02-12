Контрабандные сигареты из Белоруссии продавались в 70 регионах России

Контрабандные сигареты из Белоруссии были обнаружены в онлайн-магазинах практически во всех регионах России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование IT-компании «Эвотор».

Как отмечается, аналитики обнаружили продажу контрабанды в 70 регионах страны, изучив данные с 600 тысяч онлайн-касс в магазинах несетевой розницы по всей России. В ходе исследования они учитывали только продажи брендов, которые не поставляются в Россию законно.

Смоленская и Челябинская области лидируют по количеству контрабанды: 22% табачной продукции были незаконно ввезены из Белоруссии, сообщает издание. В республике Дагестан этот показатель равен 10%, в Вологодской области — 8%, в Ивановской области — 7%, в Санкт-Петербурге — 6%, в Волгоградской области — 5%.

По мнению аналитиков, спрос на контрабандные сигареты объясняется тем, что средняя цена пачки белорусских сигарет в два раза ниже легальной, и составляет примерно 55 рублей против 93 рублей.

Ранее Совфед внес в Госдуму поправки о запрете продажи никотиносодержащих смесей.