Пять миллионов туристов посетили Москву в новогодние праздники

Около пяти миллионов иностранных туристов и российских путешественников посетили Москву в новогодние праздники. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэра Сергея Собянина.

По его данным, с начала 2020 года туристы активно приезжали в столицу России. Мэр рассказал, что гостиницы и отели до сих пор заполнены, а в центре города мест не найти.

Собянин добавил, что в Москве собирались жители из разных уголков России, а также были гости из Франции, Италии, Китая и Германии.

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